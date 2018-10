GR autoriza maior obra pública hospitalar do País

O Conselho de Governo Regional, na sua reunião de hoje, deve autorizar a abertura do concurso público para a construção do novo hospital da Madeira. Depois dessa formalidade, ficam reunidas as condições para a abertura do procedimento concursal, que tem duas fases cruciais: qualificação prévia e concurso, propriamente dito.

A decisão de autorizar a abertura do concurso é possível...