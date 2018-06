O Governo Regional entregou ontem cerca de 400 quilos de raticida a 90 agricultores da Madalena do Mar, na Ponta de Sol. Trata-se de uma ajuda que será estendida a todos os concelhos da Região.

Na ocasião esteve presente o secretário regional de Agricultura e Pescas, juntamente com vários técnicos da secretaria que transmitiram a correcta e segura utilização daquele produto.

Além de ser uma promessa, a entrega do raticida traduz-se em mais uma ajuda para os agricultores, segundo fez saber Humberto Vasconcelos.

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura, está atenta à evolução da população de ratos, através dos seus técnicos no terreno e do contacto permanente que mantem junto dos agricultores. “A entrega de raticida é uma iniciativa exclusivamente para os agricultores de acordo com o que está estipulado no programa de governo e que terá lugar em todos os concelhos da Região”, sublinhou o governante.

Tendo em conta o trabalho estimado para debelar o problema, a secretaria regional tem a decorrer até Julho um concurso internacional para a aquisição de mais 91,7 toneladas de raticida. “É um trabalho que não tem efeitos imediatos, mas que pode ser controlado a médio/longo prazo”, disse Humberto Vasconcelos recordando que já este ano existiram algumas entregas de raticida pelos agricultores.

Em 2017 foiram igualmente adquiridas 47 toneladas de rodenticida, que foram atribuídas aos agricultores segundo a área de exploração (parcelar) que têm registado.