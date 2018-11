Governo vai à África do Sul atrair investimento externo

O Vice-Presidente do Governo, Pedro Calado, parte amanhã para a Cidade do Cabo onde manterá a partir de segunda-feira contactos com empresários madeirenses instalados na África do Sul, de modo a poder dar a conhecer as potencialidades de uma economia com capacidade para acolher investimentos na Madeira e no Porto Santo.

“Sabemos que muitos dos empresários que iremos contactar mantêm...