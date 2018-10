Quem espreitar o escritório da empresa ‘Novin Sepher Sunnyar’ instalado no 4.º andar do edifício Tiraje, em Isfahan, a terceira maior cidade iraniana, está longe de imaginar que os computadores e os telemóveis de nova geração que os funcionários utilizam foram adquiridos com fundos públicos angariados a mais de 6.000 quilómetros de distância, na pequena ilha da Madeira. Amir Shadmand,...