Governo requalifica escola de Santa Cruz

A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz terá uma nova sala de sessões com capacidade para 70 pessoas no conjunto de obras de beneficiação que o Governo Regional está a viabilizar para aquele estabelecimento de ensino. A obra foi lançada a concurso no final da semana passada e será promovida pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas (SREI), estando orçada em cerca de 50 mil euros.

Técnicos da SREI estiveram recentemente na escola a verificar as condições do espaço assim como todos os condicionamentos à adaptação para uma sala de conferências.

Uma obra que se integra num conjunto amplo de beneficiações que estão a ser desenvolvidas, conforme enaltece Amílcar Gonçalves.

O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas releva que a área da Educação é uma das que reúne maior investimento do Governo Regional, com destaque para a construção de duas novas escolas - no Porto Santo e na Ribeira Brava - e de uma pré-escolar (na Bartolomeu Perestrelo), bem como ainda de várias requalificações dos imóveis da rede escolar.

O espaço a ser intervencionado, na escola de Santa Cruz, situa-se ao nível do primeiro andar do edifício e é um pátio coberto adjacente. Tem uma área de cerca de 150 metros quadrados. Contudo, por questões de arejamento e iluminação dos compartimentos que confinam com esta zona, nem toda a área será encerrada.

A sala de conferências ficará com cerca de 100 metros quadrados, mais 20 metros quadrados de antecâmara de acesso, prevendo-se que o espaço possa ser ocupado por cerca de 70 pessoas.

Revisão das telas da cobertura

e da iluminação

Durante a visita técnica para levantamento de anomalias, foi constatado que a cobertura apresentava alguns pontos de infiltração de humidade, pelo que será feita a revisão das telas, por forma a colmatar o problema localizado.

A iluminação existente foi ainda considerada deficiente e não apropriada para um espaço deste tipo, pelo que terá de ser adaptada de acordo com estudo luminotécnico. Deverão também ser colocadas tomadas e rede de voz e dados, de acordo com a SREI.

Por outro lado, a caleira de recolha de águas que fica no pátio do primeiro piso encontra-se danificada, necessitando de limpeza, e os compartimentos sobre este espaço apresentam-se com os tectos danificados.

Todos estes problemas serão resolvidos com a intervenção que deverá ir para o terreno no Verão, desenrolando-se durante o período de interrupção de aulas.