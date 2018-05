Governo Regional resolve situação de precários

Cerca de 170 trabalhadores vão entrar definitivamente para os quadros da administração pública regional até ao próximo mês de Setembro. A garantia foi dada ao DIÁRIO pela vice-presidência do Governo Regional que acrescenta que estes trabalhadores enquadram-se nas situações precárias.

Recorde-se que foi no passado dia 9 de Maio que o Governo Regional, através da vice-presidência do Governo aprovou uma portaria que tem por finalidade estabelecer os procedimentos de regularização das situações de precariedade constituídas com recurso a contratos a termo ou contratos de prestação de serviços (tarefas e avenças).

Com vista à identificação de situações consideradas precárias, foi feito um levantamento, quer na Administração Pública directa, quer no sector empresarial, no sentido da progressiva eliminação deste tipo de vínculos, sendo que, na proposta de Orçamento Regional para 2018, foram incluídas normas que viabilizam a regularização das situações aplicáveis.

Na prática, explica ao DIÁRIO o vice-presidente, Pedro Calado, o procedimento adoptado pelo Executivo madeirense está mais simplificado e será mais célere do que aquele que foi adoptado na Administração Central, permitindo a regularização destas situações devidamente identificadas.

“Estima-se que no início do mês de Julho, a grande maioria das situações de precariedade/tarefas, avenças e contratos a termo, estejam já normalizadas, uma vez que esta regularização irá incidir sobre o sector empresarial, consistindo num mero reconhecimento do contrato de trabalho existente, não dependendo, por isso, da abertura de concurso”, explica o governante.

O processo inicia-se, agora, com o envio das listas com a informação recolhida em 2017, para validação pelos serviços de origem, quer na administração pública regional, quer no sector público empresarial regional.

Maioria provém do SESARAM

Dos cerca de 170 trabalhadores que poderão ser integrados nos quadros da Administração Regional, caso a respectiva situação ainda não tenha sido regularizada, 115 vêm do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) e os restantes trabalhadores de empresas públicas como a ARM-Águas e Resíduos da Madeira, a Empresa de Electricidade da Madeira e da Investimentos Habitacionais da Madeira.

Simultaneamente, salvaguarda-se o direito de reclamação de eventuais interessados que considerem encontrar-se nas situações previstas na portaria e não tenham sido abrangidos pelo referido reconhecimento, através da publicitação de listas por serviço e organismos das situações de precariedade que foram reconhecidas, no site da Direcção Regional da Administração Pública e Modernização Administrativa (DRAPMA).

“Portanto, as pessoas que eventualmente considerarem que deveriam estar nas listas, mas que não constem, têm um mecanismo de reclamação ao seu dispor”, esclarece ainda Pedro Calado.

Apenas nestes casos de reclamação é que intervém uma Comissão de Avaliação Bipartida, constituída por representantes sindicais e membros do Governo Regional e serviços.

Nestes casos, o processo de apreciação e deferimento das reclamações é semelhante ao existente na administração central.

Inventariação de necessidades

Por outro lado, assegura Pedro Calado, o Governo Regional vai proceder à inventariação de outras de necessidades que existam, para esbater o ritmo de saídas que se verificou por altura do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro e que, neste momento, justificam a contratação de mais recursos humanos para um serviço público mais eficaz e eficiente.

Refira-se ainda que, além dos casos que serão agora regularizados, ao longo de 2017, foram regularizadas cerca de 50 situações ao nível das carreiras de enfermagem e de assistentes administrativos.