Governo Regional e Ordem dos Médicos em guerra

O Governo Regional, através da Secretaria da Saúde, e a Ordem dos Médicos estão em guerra. São várias as causas da contenda, sendo os episódios mais imediatos o mapa de vagas para internatos médico (formação de médicos) de 2019 e a participação do presidente do Conselho Médico da Madeira na coordenação do Programa de Governo do PS, na área da Saúde.

No passado dia 6 de Junho, o DIÁRIO noticiou que o SESARAM ia perder várias vagas de internato médico e, nesse contexto, destacámos a Medicina Geral e Familiar (MGF), que acontece nos centros de saúde. Em causa poderiam estar problemas ligados a situações detectadas na visita de idoneidade realizada pelo Colégio de Especialidade de MGF, em Maio do ano passado.

No mesmo dia (6 de Junho), Pedro Ramos veio garantir que o SESARAM havia solicitado dez vagas e que tinha conseguido as dez. Além disso, não haveria problema com os centros de saúde, nem qualquer relatório da visita produzido.

No dia 9 de Junho, em entrevista, igualmente ao DIÁRIO, o secretário da Saúde disse haver comercialização de vagas de internato médico em Lisboa, considerando essas práticas como a machadada final no SNS. Na mesma entrevista, Pedro Ramos disse que o presidente da Ordem do Médicos na Madeira, ao assumir a coordenação no programa de Governo do PS na área da saúde, ficava numa situação de incompatibilidade.

Foi ponderada retirada total da capacidade formativa

No sábado, o bastonário da Ordem dos Médicos, que veio à Madeira para participar nos Estados Gerais do PS, no painel sobre saúde, confirmou ao DIÁRIO que, num primeiro momento foi ponderada a retirada total da capacidade formativa dos centros de saúde da Madeira. “Mas isso não aconteceu, nem poderia acontecer, porque ficávamos numa situação um bocado complicada em de termos de médicos de família. A MGF é a espinha dorsal do serviço de saúde.”

Miguel Guimarães reconhece que houve atrasos na produção do relatório da visita de idoneidade/auditoria do ano passado, que teve de coexistir com a mudança das pessoas que lideram o respectivo Colégio de Especialidade, mas garante que o relatório existe e que estava convencido de que já era do conhecimento da Secretaria da Saúde. “Há um relatório de visita e há decisões da direcção do Colégio de MGF, relativamente àquilo que é a capacidade formativa na área dos cuidados de saúde primários na Madeira.”

Uma das coisas que resultaram do relatório foi a perda de capacidade formativas de alguns centros de saúde. “O Relatório tirou conclusões de que têm se ser feitas algumas alterações à formação. Estamos a falar de deficiências que existiam. Apesar de tudo, a Madeira teve agora perda de dois ou três lugares de MGF mas tem os outros. Nesses centros de saúde em que teve a perda das capacidades, obviamente que vamos tentar recuperá-las.”

“Pensei que o secretário regional já teria (o relatório), mas se não tiver, vai ter com toda a certeza.”

Se Pedro Ramos tem solução “ele que nos diga”

O secretário da Saúde criticou fortemente a OM pelas opções em termos de atribuição de vagas para internato médico, que prejudicam as ARS e as regiões autónomas, no caso, a da Madeira. Ficam de foram, para médicos indiferenciados, cerca de 700 candidatos por ano. A resposta de Miguel Guimarães foi igualmente forte. “Se o Dr. Pedro Ramos tiver uma solução para isso, ele que nos diga.”

Confrontado com o facto de apenas 17 das 30 vagas pedidas pelo SESARAM, nas especialidades hospitalares, terem sido atendidas, o bastonário disse que não era bem assim e acrescentou que a Madeira tem possibilidades, que usou, por exemplo, no ano passado, e que neste ainda não o faz. “De resto, no ano passado, o senhor secretário teve o cuidado de pedir vagas com complemento de formação e neste ano não o fez. Ainda é possível fazê-lo.”

O bastonário referia-se a vagas que, administrativamente, são da Madeira, mas em que a formação acontece noutros hospitais.

Sobre as críticas feitas a António Pedro Freitas, presidente do Conselho Médico da Madeira, acusado pela Secretaria da Saúde de ter um “projecto político”, “individual” e não colectivo, Miguel Guimarães deu uma resposta indirecta, quando intervinha na Mesa redonda sobre saúde, referindo-se ao “magnífico trabalho que tem feito na Madeira”, sobretudo “em defesa dos doentes”.

“Actual secretário fez algumas coisas interessantes”

Independentemente das divergências com as autoridades regionais, Miguel Guimarães reconhece que as grandes questões, que se colocam ao serviço de saúde da Madeira, são semelhantes, na natureza, às que afectam o SNS: capital humano; equipamentos e infra-estruturas. A diferença é que, no que diz respeito a infra-estruturas, “nota-se mais”.

“O Hospital dos Marmeleiros deveria ter sido substituído ou fechado. Não tem dignidade para os doentes nem para as pessoas que lá trabalham. Mesmo o Hospital Dr. Nélio Mendonça tem muita dificuldade em dar uma boa resposta. Precisa de fazer obras em algumas áreas até ao novo hospital.”

Mas algumas coisas de bom têm acontecido e existem condições para melhorar. “A Madeira tem alguma flexibilidade, gestão e autonomia para algumas decisões. É importante dar um sinal positivo. O actual secretário fez algumas coisas interessantes: Acordo de Empresa com SIM; a aposta na saúde mental (1,7 milhões de euros); possibilidade de contratação directa de médicos, que é uma coisa importante (possibilidade de contratar logo) e incentivos próprios. A Madeira precisa de incentivos, tal como os Açores.”

No entanto, a construção de um novo hospital é algo importante e que deve ser apoiado ou assumido pelo Governo de Lisboa. “Estive na Madeira há uns anos e disse que o Governo central tinha de dar apoio. No caso do novo hospital eles têm de comparticipar ou fazer o hospital, porque a Madeira, obviamente não tinha orçamento para sozinha fazer o novo hospital. Nesse sentido é importante esta integração entre Governo central e da Madeira.”