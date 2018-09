Ao longo do último ano lectivo, a Secretaria Regional de Educação (SRE) contratou 448 professores para suprir necessidades nas escolas. Se por um lado, o 1.º ciclo do ensino básico foi o que requereu o destacamento de mais docentes (57), a disciplina de Educação Tecnológica do 2.º ciclo do ensino básico e secundário foi aquela que, a par do Pré-escolar, teve contratação zero.

De...