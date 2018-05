O Caniço passou desde ontem a contar com um novo mercado agrícola no centro daquela localidade. Uma aspiração dos agricultores que agora é concretizada. Na inauguração do evento esteve presente o secretário regional de Agricultura e Pescas que se mostrou bastante satisfeito com a adesão que no primeiro dia já se fez sentir. “Este mercado agrícola vem sem dúvida dinamizar esta localidade. Neste primeiro dia já podemos ver muitas pessoas a mostrar interesse pelos nossos produtos, algumas delas turistas o que é muito bom”, disse Humberto Vasconcelos, que vê nesta iniciativa mais uma forma dos agricultores madeirenses escoarem os seus produtos. “O Governo Regional, com este mercado, dá a oportunidade aos agricultores de venderem os seus produtos, que como já sabemos têm uma qualidade superior e isso é visível nestas bancadas”, disse. O mercado dos agricultores do Caniço conta inicialmente com seis bancas e funcionará todos os domingos numa iniciativa.