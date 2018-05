Governo reconhece propriedade privada em núcleos urbanos

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais publica, hoje, a primeira portaria relativa aos Núcleos Urbanos Consolidados Tradicionalmente Existentes (NUCTE’s). No diploma ficam identificados, com rigor, a margem pública e os terrenos de natureza privada que integram os núcleos urbanos do concelho da Calheta: Paul do Mar, Jardim do Mar e Vila da Calheta.

O Governo Regional pretende, desta forma, assegurar uma gestão mais integrada e adequada do litoral para melhor implementar políticas de administração da faixa costeira e acautelar o interesse público, desenvolvendo e clarificando as especificidades regionais e, também, reconhecendo as legítimas expectativas da população no contexto dum quadro legal, da maior justiça histórica e social. Recorde-se que os terrenos localizados em NUCTE´s constituem propriedade privada, de acordo com o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 25/2017/M, de 7 de agosto.

Para a sua identificação e representação gráfica rigorosa foi constituída uma comissão de trabalho multidisciplinar, integrando competências de diversos domínios como história, urbanismo, cadastro, cartografia e domínio hídrico, que identificou em cada aglomerado urbano a existência de conjuntos de características especificas dos NUCTE´s. São áreas centrais que se caracterizam por serem predominantemente ocupadas, continuas, dotadas de equipamentos e características urbanas associadas à génese e identidade do aglomerado populacional.

A iniciativa arrancou no concelho mais ocidental da Região, a Calheta, um concelho em que os NUCTE’s têm particular expressão e relevância. Uma vez concluídos, o Governo Regional prosseguiu, de imediato, para os restantes concelhos, tendo como desejo concluir todas as demarcações na Madeira até ao final de 2018.

De referir que a última alteração da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos veio reconhecer um conjunto de especificidades das regiões autónomas. Para reconhecer e materializar no território essas especificidades foi necessário produzir legislação regional.

Efectivamente, com esse objectivo, foram publicados três decretos legislativos regionais, um respeitante aos núcleos urbanos consolidados, outro referente à clarificação do conceito de arriba alcantilada e ainda um terceiro criando o estatuto das vias de comunicação terrestres da Região.

Posteriormente, o Governo Regional deu início à regulamentação dos decretos por forma a possibilitar a sua rápida aplicação em benefício de uma gestão mais adequada da margem pública e dos bens que a integram e, naturalmente, da população da Região.

É intenção do Governo Regional assegurar a identificação de todos os NUCTE’s, parcialmente integrados na margem das águas do mar, e da margem pública contemporânea, em toda a extensão da costa do arquipélago, até ao final do ano.