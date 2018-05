Governo reabilita prédio no Bairro da Nogueira

Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, disse que será feito um investimento, a rondar os 400 mil euros, para reabilitar um prédio devoluto localizado no Bairro da Nogueira que será adaptado para nove T1 e dois T2.

“Para o Governo Regional, a questão da habitação é uma questão fundamental e, por isso, aproveito para informar que já está desenhado para este edifício, que está abandonado, destruído e desactivado, um projecto de nove T1 e dois T2”, revelou, na Festa dos Vizinhos, que se realizou no Bairro da Nogueira, na Camacha.

A obra que está a cargo do Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), deverá estar concluída em 2019.

Ontem, no Dia dos Vizinhos, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais disse que “é tão importante um bom relacionamento e cultivar os valores da amizade pelos vizinhos”.

“A vizinhança pode ser algo muito bom se for bem trabalhado e se as pessoas souberem respeitar umas às outras”, realçou, reforçando que, no Bairro da Nogueira, existem cerca de 200 fogos da IHM. S.S.G.