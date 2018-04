Governo quer que a CMF assuma custos do embargo

“Este estudo diagnóstico apresentado agora pela CMF vem por a nu as fragilidades de argumentos que justificaram o pertenço embargo, vem também corroborar a desonestidade intelectual e algum autismo por parte da edilidade em todo este processo. Posto isto e atendendo que em matéria de facto, nomeadamente por razões técnicas e patrimoniais e pelo facto do teor do estudo diagnóstico apresentado pela CMF vir ao encontro das nossas pretensões, estamos dispostos a concretizar a solução final de execução de forma a satisfazer ambas as partes, pondo assim cobro a esta lamentável situação que em nada dignificou as entidades envolvidas.”

Desta forma, o Governo demonstra à CMF estar disposto a concluir as obras, mas faz questão de dizer que sempre teve razão, não deixa de acusar a autarquia de desonestidade intelectual e pede que assuma custos.

O conteúdo faz parte de uma carta enviada por Amílcar Gonçalves à CMF, que serve de resposta à apresentação do estudo de diagnóstico, que a autarquia solicitou, sobre o futuro da Ponte Nova.

Na mesma carta, depois de falar de várias questões técnicas, como a defesa de manter uma utilidade pedonal na ponte, em vez de criar uma passagem ao lado, a Secretaria dos Equipamentos e Infra-estruturas lembra os encargos acrescidos que o embargo da autarquia, a 8 de Maio de 2017, provocou, nomeadamente pela indemnização reclamada pelo construtor, “situação que deverá ser equacionada no processo de decisão”.

“Lembramos também que actualmente corre judicialmente um processo tendo em vista a decisão sobre a legalidade do embargo, facto que deverá ser devidamente atendido nas fases que agora se avizinham mas que com certeza não inviabilizara uma solução definitiva e consensual para a Ponte Nova.” E. P.