Governo quer informação sobre fase ilegal das obras

O Governo Regional solicitou à Câmara do Funchal que entregue, com “a maior brevidade possível, o relatório dos trabalhos arqueológicos entretanto realizados pela autarquia sem o devido acompanhamento da Direcção Regional da Cultura (DRC), conforme decorria da Lei aplicável”. A solicitação seguiu para a CMF juntamente com o levantamento do embargo às obras na Rua do Bom Jesus, que já podem ser retomadas.

Ao final da última quarta-feira, a Secretaria do Turismo e Cultura embargou a intervenção, que decorria na zona de protecção do antigo convento do Carmo, por a CMF não ter cumprido a lei, nomeadamente, através de informação prévia à DRC e respectiva obtenção de autorização para o obrigatório acompanhamento arqueológico. O embargo, ao contrário do que foi dito, não foi uma consequência do anúncio da descoberta de vestígios de um muro, mas simplesmente do incumprimento do disposto na lei Lei n.º 107/2001, sobre a defesa do património, e no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.

Após ao embargo, a CMF, num tempo razoável, fez o que lhe competia: interrompeu os trabalhos e concretizou, junto da DRC, o que deveria ter feito antes de iniciar a intervenção no terreno. Esta entidade governamental, tal como anunciou na sexta-feira, ao fim do dia, considerou que no pedido que fez, a CMF “demonstrou ter capacidade, mediante a constituição de uma equipa de trabalho, para cumprir com o que exigível na prossecução da obra, ficando assim reunidas as condições necessárias para a protecção arqueológica e do património cultural”. Na mesma ocasião, a Secretaria do Turismo e Cultura assegurou que “a DRC vai acompanhar, do ponto de vista arqueológico, os trabalhos a decorrer no terreno, o que não aconteceu, conforme devia, desde o início da obra”.

A solicitação, à CMF, para que entregue o relatório dos trabalhos arqueológicos, feitos na fase ilegal da obra, resulta do facto de a autarquia ter afirmado que o seu gabinete de arqueologia acompanhara a operação desde o início. Apesar de a intervenção/acompanhamento ser ilegal, porque não autorizada previamente pela DRC, como foi realizada, o Governo quer ter conhecimento do que foi feito. Um trabalho não observado pelo DIÁRIO no terreno, nas várias vezes em que esteve o local. É de recordar que a lei prevê que o acompanhamento arqueológico seja feito em permanência física no local da obra.

Na quarta-feira à tarde, depois dos pedidos de informação do DIÁRIO, a CMF tornou pública a descoberta de vestígios de um muro, fundações, que se pensa terem perto de 400 anos. O muro, que terá delimitado o perímetro do recolhimento do Bom Jesus, só por si, terá uma importância diminuta. Essa é a opinião do historiador Rui Carita, que, ao DIÁRIO, no entanto, deixou a ressalva de que o significado do achado pode ganhar dimensão se forem encontrados outros elementos que assim o determinem.

Com a correcção feita pela CMF e com os consequentes levantamento do embargo e acompanhamento arqueológico, pelo Governo Regional, aparentam estar reunidas as condições para a continuação da obra dentro da normalidade.