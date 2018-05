Governo pressionado a concluir Via Expresso

O troço inacabado da via expresso em Santana, que continua a manter ‘separados’ do resto do concelho os residentes nas freguesias de São Jorge e do Arco de São Jorge, continua a unir a maioria CDS e a oposição PSD na pressão feita ao Governo Regional (GR), com ambos a reclamarem a conclusão da obra “o mais breve possível” para “o bem das populações locais”.

A aparente convergência, já que não passou deste assunto, foi manifestada ontem na sessão solene comemorativa do 183.º aniversário da elevação a Município de Santana, marcada por dois reptos feitos pelo autarca do CDS ao representante do GR, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos: criação de regime fiscal diferenciado para a costa Norte da Madeira e adopção do modelo dos Açores na distribuição dos fundos comunitários.

No caso do regime fiscal diferenciado, o presidente da Câmara Municipal de Santana (CMS), Teófilo Cunha, exortou o GR a pensar “seriamente” na medida, por entender que seria “mais uma ferramenta para criar postos de trabalho e fixar a população”. Outro desafio feito, que diz ser um modelo já em prática nos Açores e a funcionar bem, é o regime “onde cada município sabe qual é a sua cota dos fundos comunitários”. O autarca, que é também o presidente da AMRAM, entende que esta questão “tem de ficar resolvida de uma vez por todas”, porque só assim permitirá às autarquias “um planeamento adequado”, sustentou.

De resto, aproveitou a cerimónia para destacar os aspectos tidos como os mais relevantes dos quatro anos e meio de governação.

Dos 8,6 milhões de passivo herdado quando o prazo médio de pagamento estava acima dos 600 dias, “neste momento a dívida da CMS é de 1 milhão e 31 mil euros”, ou seja, diminuiu 88%, sem dívidas a fornecedores e com “prazo médio de pagamento de três dias”, afirmou. “Chegaremos ao final deste mandato sem qualquer dívida”, prometeu.

Na área fiscal, lembrou que no IRS variável foi a primeira câmara da Região a praticar a medida, tendo já devolvido 351 mil euros e que a partir de agora “serão cerca de 100 mil euros/ano”, estimou.

No Social, apesar do incentivo à natalidade, chamou à atenção do GR e do Governo Central “que é preciso criar medidas para fixar pessoas” para combater a desertificação e o despovoamento que assola o Norte e “é o maior problema que temos de resolver”, considera. Razão de reclamar a necessidade de implementar-se rapidamente medidas “nomeadamente na área fiscal, para fixar empresas e atrair outras” por reconhecer que a localização geográfica do concelho “não é possível competir em áreas de investimento além das que por razões naturais temos potencial, como a agricultura e o turismo”.

Depois de enumerar um rol de apoios, aproveitou também para anunciar novo incentivo ao Ensino Superior, com a atribuição de três viagens aos universitários, já a partir do próximo ano lectivo.

Em matéria de investimento, se até final do ano passado ‘só’ investiu 4,5 milhões de euros, este ano promete investir 3 milhões de euros. Admitiu contudo que “não será possível iniciar alguns dos investimentos” dependentes de fundos europeus, porque estes “ainda continuam indisponíveis”, lamentou.

De resto, deu conta que estão prontas a serem aprovadas as Áreas de Reabilitação Urbanas e que está em fase de contratação para a elaboração de um estudo/levantamento o Plano Turístico de Investimento. Anunciou ainda a contratação de pessoal para colmatar necessidades da autarquia.

PSD dá ‘alfinetadas’

A oposição PSD, através de Heliodoro Dória, aproveitou ‘o tempo de antena’ para não deixar esquecer os mandatos ‘laranja’, lembrando que “muito do que foi feito deve-se àqueles que lideraram este município durante décadas” e que a dívida deixada por estes foi resultado da muita obra feita.

Além de reclamar a conclusão da via expresso entre Santana e S. Vicente, reivindicou um auditório (coberto) na cidade nortenha.

Ao CDS, avisou que não desistirão de apresentar ideias para “tentar fazer com que se viva ainda melhor em Santana”. De resto, considerou o apoio à natalidade “a única iniciativa nova” desde 2013, depois de concluir que a governação CDS “limita-se a organizar ou a desenvolver o que o PSD iniciou”, afirmou orgulhoso.

Preocupado com a inexistência de planos estratégicos, disse que “a economia estagnou” e que “é urgente reflectir no futuro”.

As nomeações nos gabinetes de apoio à presidência e vereação mereceram também reparo. Se fosse no tempo do PSD “eram tachos para os amigos”, atirou.