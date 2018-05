Governo prepara Agenda para a Economia Circular

O Governo Regional, através da Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), está a trabalhar no sentindo da criação de uma Agenda Regional para a Economia Circular.

Neste documento constarão um conjunto de estratégias de transição, tendo em consideração as características ambientais, socio-económicas e naturais da nossa Região, até porque, como explica Susana Prada, secretária regional, “mais do que um objectivo político, tornar a economia circular – em que todos os resíduos são materiais que podem voltar a ser utilizados – é um dever com impacto significativo nas emissões de CO2, responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta”.

A SRA recorda que o modelo de Economia Circular pretende estimular o crescimento e o emprego e, ao proteger o ambiente e incentivar a sustentabilidade, melhorar a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Tem por base a regeneração de recursos, salvaguardando o meio ambiente, assente nos seguintes princípios: conceber produtos, serviços e modelos de negócio que minimizem a produção de resíduos e poluição e manter produtos e materiais em utilização, pelo máximo tempo possível e em vários ciclos.

O objectivo é transitar de uma economia linear, em que os recursos são introduzidos ou extraídos na Região, usados e enviados para o lixo, para uma economia circular, que preconiza o aproveitamento máximo do valor e da utilização de todas as matérias-primas, produtos e resíduos, pelo que aposta na sua reutilização, reparação e reciclagem.

A Economia Circular é assim um vector estruturante para um desenvolvimento regional sustentável, pois “é essencial melhorar a forma de como produzimos, utilizamos e regeneramos os materiais e energia. Para isso, é fundamental investir na sensibilização da população, na criação de novos modelos de negócio e em acções de investigação e de inovação”, explica ainda a SRA.

Refira-se ainda que Agenda Regional estará também enquadrada com os planos europeu e nacional e terá de envolver várias entidades e sectores da Região.

PE explica a importância e benefícios da Economia Circular

Para divulgar este modelo, o Parlamento Europeu (PE) criou um vídeo e infografia no seu website onde explica o significado da Economia Circular e os seus benefícios para o Ambiente, para o crescimento económico e para o dia-a-dia dos cidadãos.

De acordo com o documento emanado do PE, a Economia Circular é um modelo de produção e de consumo que envolve a partilha, a reutilização, a reparação e a reciclagem de materiais e produtos existentes, alargando o ciclo de vida dos mesmos.

Na prática, a Economia Circular implica a redução do desperdício ao mínimo. “Quando um produto chega ao fim do seu ciclo de vida, os seus materiais são mantidos dentro da economia sempre que possível, podendo ser utilizados uma e outra vez, criando assim mais valor”, explica.

A Economia Circular contrasta assim com o modelo económico linear baseado no princípio ‘produz-utiliza-deita fora’. Este modelo exige vastas quantidades de materiais a baixo preço e de fácil acesso e muita energia.

Em termos de benefícios, o PE refere “medidas para a prevenção de resíduos e para a promoção do design ecológico ou da reutilização podem significar poupanças líquidas no valor de 600 mil milhões de euros, ou 8% do volume de negócios anual, para as empresas na UE e a redução das emissões anuais totais de gases com efeito de estufa em 2-4%”.

A Economia Circular pode ainda trazer benefícios como “a redução da pressão no Ambiente; maior segurança no aprovisionamento de matérias-primas e aumento da competitividade e promoção da Inovação, Crescimento e Emprego”.

A agenda será estruturada da seguinte forma:

- Caracterização do Actual Cenário, visando a caracterização socio-económica e ambiental da Região com foco para os fluxos de materiais e energia e os seus agentes mobilizadores;

- Abordagem Sectorial, com o intuito de identificar os principais sectores e actividades da Região que acelerem a economia circular;

- Acções Regionais, com linhas de orientação que devem ser promovidos com vista à aceleração de uma economia circular.

- Modelo de Governança, identificando as entidades-chave para a execução das acções regionais de promoção de uma economia circular;