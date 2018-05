Governo lançou obra que permite tratar resíduos hospitalares

A obra foi adjudicada em Abril e será já no próximo Verão que entrará em funcionamento a nova solução de tratamento dos resíduos hospitalares na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra. Conforme noticiou o DIÁRIO, o Governo Regional, através da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), adjudicou, à RIM, os trabalhos necessários à implementação da nova solução de tratamento dos resíduos hospitalares do grupo III (desinfecção por autoclavagem), um investimento que permitirá à Região poupar, por ano, meio milhão de euros.

Esta nova solução permitirá que os referidos resíduos hospitalares, após a sua desinfecção por autoclavagem, sejam incinerados na Instalação de Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (IIRSU), permitindo assim a sua valorização energética.

A solução contemplará ainda a desinfecção dos contentores, o que permitirá a sua reutilização para acondicionar e transportar os resíduos hospitalares.

O valor de investimento na infra-estrutura é de cerca de 357 mil euros e a obra decorrerá num prazo de 90 dias. Já o valor de investimento nos equipamentos é de 360 mil euros, sendo que a montagem ocorrerá simultaneamente com a execução da empreitada. Assim sendo, o projecto de ‘Implementação de solução de desinfecção dos resíduos hospitalares do grupo III na ETRS da Meia Serra’ representa um investimento total de cerca de 720 mil euros e deverá entrar em operação no Verão de 2018.

Solução com várias vantagens

Além da já referida poupança financeira nos custos relativos ao tratamento dos resíduos hospitalares, a nova solução apresenta várias vantagens, nomeadamente o aproveitamento das sinergias já existentes na ETRS da Meia Serra (mão-de-obra, produção de água/vapor, electricidade, entre outros) e o aproveitamento do operador conhecimento e experiência em operação e manutenção de instalações industriais e de tratamento de resíduos.