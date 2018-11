Governo lança Programa Orla Costeira da Madeira

A abertura do concurso para o Programa Orla Costeira da Madeira (POC) será autorizado hoje em reunião de Conselho de Governo, cumprindo-se aquilo que Susana Prada, secretária do Ambiente, já havia garantido no parlamento regional de que este programa avançaria em 2018.

O POC, como já foi divulgado anteriormente, faz parte dos principais objectivos do actual Governo Regional em termos...