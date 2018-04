O Governo Regional deverá adjudicar hoje a obra de requalificação do Túnel Engenheiro Duarte Pacheco - um dos mais emblemáticos da ilha da Madeira - que faz a ligação entre Boaventura e Arco de São Jorge pela antiga estrada regional. O prazo de execução é de 215 dias, devendo a obra, que tem valor de adjudicação de 3.033.880 euros, iniciar-se no Verão, de modo a estar pronta no segundo trimestre do próximo ano.

Todo o túnel será rebaixado, entre 1,5 metros a 2,5 metros, de modo a melhorar substancialmente as suas condições de circulação. A sua altura subirá para os 5,5 metros e será ainda pavimentado em toda a sua extensão de aproximadamente 400 metros.

De acordo com o plano de obras, a compatibilização das novas cotas com as existentes será efectuada fora do túnel através de duas curvas de concordância de raio de 500 metros. Em termos transversais, a secção do túnel é relativamente baixa - cerca de cinco metros - sendo que as secções críticas (que serão revestidas a betão) têm uma largura ainda menor (4,80 metros).

Como tal, será necessário proceder a trabalhos de escavação para rebaixamento da rasante existente em profundidades que atingem a altura máxima da ordem dos 2,5 metros, junto à entrada do túnel.

Obras durante a noite e circulação automóvel de dia

Assim, a partir do Verão e ao longo de mais de sete meses, período em que se desenrolarão as obras, a circulação automóvel entre Arco de São Jorge e Boaventura só será possível durante o período diurno, naquele que é o único acesso rodoviário entre as duas freguesias.

De forma a reduzir o condicionamento sobre a circulação rodoviária, os trabalhos serão realizados exclusivamente durante o período nocturno, em horário a consertar entre o construtor, o dono de obra e com as autoridades competentes, permitindo a circulação do tráfego durante o período diurno.

Paralelamente, a circulação rodoviária intercalada com os trabalhos de escavação para rebaixamento da rasante irá obrigar à colocação e à remoção diária de material, entre períodos nocturnos (obra) e diurnos (circulação). Este material irá servir para regularização da superfície e criação de rampas para vencer os desníveis entre as diversas fases de escavação, permitindo assim a circulação viária no interior do túnel.

A par disso, será instalada nova sinalização vertical e horizontal.

O rebaixamento será realizado de forma faseada, prevendo-se que por camadas de meio metro de espessura até ser atingida a cota final de escavação. O rebaixo da secção do túnel por camadas de meio metro acontecerá a toda a largura do túnel, com avanços variáveis em função das características do maciço rochoso a escavar.

A escavação em camadas de meio metro pretende garantir a disponibilidade de circulação do tráfego no interior do túnel durante o período diurno, sendo os trabalhos realizados em período nocturno.

A beneficiação do Túnel Eng.º Duarte Pacheco irá promover um rebaixamento das cotas da rasante da ER 211, dentro do túnel e nas suas imediações, pelo que se torna necessário proceder ao dimensionamento de novas estruturas de pavimento nas secções afectadas.

Nas secções exteriores ao túnel, a opção passa por uma estrutura em pavimento flexível, sendo que no interior do túnel a opção recaiu sobre uma solução semelhante à existente, ou seja, uma estrutura em pavimento rígido. Este tipo de solução, para além de proporcionar maiores garantias ao nível de segurança contra incêndios, também facilita o seu próprio processo de manutenção.

Túnel inaugurou o anel rodoviário à volta da ilha há 65 anos

Inaugurado em Junho de 1953, o Túnel Eng. Duarte Pacheco mede 395 metros e é dos mais emblemáticos ‘furados’ da Região. A sua inauguração, ligando as freguesias do Arco de São Jorge à da Boaventura, foi um momento histórico dado que se assinalou, pela primeira vez, o fecho do anel rodoviário. A volta à ilha de carro só se tornou-se realidade há 65 anos.

Além da importância histórica, a recuperação deste túnel tem por objectivo fomentar o desenvolvimento da economia local, mantendo o eixo viário da antiga estrada regional, muito apreciada pelos turistas e também pelos madeirenses.