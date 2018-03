Governo incentiva assistentes domiciliárias

O Governo Regional da Madeira, apostado que está em reforçar o serviço social de auxílio ao domicílio para doentes e idosos, terá decidido financiar, em jeito de incentivo financeiro, as novas recrutas, quase todas mulheres, para a compra de vestimenta adequada para o serviço que agora vão iniciar ou já estão a desempenhar. O DIÁRIO apurou que terão sido entregues 150 euros para que a ‘farda’ de trabalho seja condizente com o serviço prestado, incluindo sapatos especiais (tipo utilizado nos hospitais).

A entrega deste incentivo decorreu ontem num restaurante do Funchal, à hora do almoço, num evento que não foi divulgado publicamente e ao qual compareceram o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, bem como a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, que juntaram as primeiras 170 auxiliares domiciliares que irão prestar serviço ao Instituto de Segurança Social da Madeira.

As novas técnicas de serviço de auxílio ao domicílio receberam formação condizente com a tarefa, foram convidadas para esta cerimónia, sabendo que iriam receber um incentivo do Governo, mas ao que o DIÁRIO apurou muitas terão pensado que se trataria de um incentivo pessoal, mas afinal era uma espécie de subsídio ao fardamento. Evento do mesmo género poderá ocorrer em breve, quando a bolsa de auxiliares for reforçada.

Refira-se que só em serviços de ajuda domiciliária, a Segurança Social apoiava em Novembro do ano passado cerca de 3.500 idosos, o que também levou o Governo a prometer reforçar esta componente social cada vez mais emergente.

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais confirmou o almoço realizado ontem, em conclusão da formação das ajudantes domiciliárias de instituições públicas e privadas, com o objectivo de criar espírito de equipa e confraternização no âmbito de um projecto de reforço social das IPSS.

Refira-se que ainda no domingo, uma polémica reunião entre o secretário regional da Agricultura e Pescas e os agricultores da Ponta do Sol, foi alvo de crítica por parte da autarca Célia Pessegueiro, que acusou Humberto Vasconcelos de distribuir cheques em reuniões que decorrem nas casas do povo. Este tema de eventos rodeados de algum secretismo já chegou ao Parlamento regional, quando foi referida a ajuda aos estragos dos temporais no valor de 100 euros a agricultores.