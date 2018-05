O mês de Abril foi gordo para as construtoras que actuam no mercado regional, no que diz respeito a novos contratos e respectivos valores. Há muito tempo que o top dos maiores contratos públicos na Madeira não tinha um domínio tão grande de obras e, consequentemente, de empresas de construção. O maior negócio formalizado foi para a construção da nova escola da Ribeira Brava adjudicado à Somague Engenharia, por 6,4 milhões de euros, pela Secretaria de Equipamentos e Infra-estruturas.

Apesar de haver uma clara aposta pública nas obras, muitas delas têm um cariz social. Além da escola da Ribeira Brava, são os casos das várias reabilitações no Bairro da Nazaré e da recuperação do sistema de regadio da ARM. Fora das obras, mas igualmente na área social, no mesmo top dos maires contratos, existe a intromissão de duas aquisições de medicamentos, por parte de SESARAM, com um total de 1,6 milhões de euros.

O valor top dos dez maiores contratos é significativo por representar 20 milhões de euros do total de 29,2 de todo o mês, montante que coloca Abril como o quinto melhor mês dos últimos 55. Entre esses 20 milhões do top dez, 83%, correspondentes a 16,7 milhões, são para obras.

Sinal dessa realidade é o facto de a Secretaria dos Equipamentos e Infra-estruturas, responsável maior pelas obras públicas na Região, se ter afirmado como a entidade que mais adjudicou, ao alcançar 7,8 milhões de euros. Só depois, a uma distância de 0,7 milhões, se apresenta o SESARAM.

Entre os dez maiores adjudicantes, ganha destaque o facto, raro nos últimos anos, de haver quatro com valores superiores a um milhão de euros e com mais de 100 mil foram 8, também um número invulgar. No lado oposto, o dos adjudicatários, o top é maioritariamente pertença de construtoras, que ocupam os três primeiros lugares: Somague; Afavias em parceria com Tecnovia e Máxima Dinâmica.

Outro dos indícios de que a actividade económica está a ser alavancada pela contratação pública regional é encontrado no número sempre crescente de contratos que vêm a ser publicados em cada mês. Nos primeiros quatro meses deste ano foram publicados 1.357 contratos, que comparam com os 1.223 de igual período do ano passado.

Nota, igualmente, para o facto de em Abril terem ‘ressuscitado’ contratos com data de celebração mais antiga. Foram 48, 11 deles em 2016 e 36 em 2017. O SESARAM foi a entidade com maior número de publicações atrasadas.