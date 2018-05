Governo exige 15 milhões de imediato à Câmara do Funchal

“O Governo Regional acaba de abrir um ataque sem paralelo à autonomia financeira e de gestão da Câmara Municipal do Funchal, abrindo um precedente jamais utilizado até hoje para dirimir diferendos entre entidades públicas”, começa por afirmar o vice-presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia.

Vamos aos factos que sustentam a declaração do responsável camarário: o Governo decidiu executar a Câmara do Funchal em 15 milhões de euros de dívidas que se encontram neste momento em contencioso judicial, avançando com um conjunto de 58 notificações, emitidas pela Autoridade Tributária (AT), no sentido de coagir a cobrança, preventivamente, e antes de existir qualquer decisão judicial. A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), tutelada pela secretária Regional do Ambiente, Susana Prada, foi ainda mais longe e, para além da cobrança coerciva na AT, tentou pressionar o Tribunal de Contas e a Direcção-Geral das Autarquias Locais a executarem auditorias à CMF, “no sentido de precipitar o pagamento imediato destes montantes, pedindo a punição dos responsáveis municipais”, diz o vice-presidente.

Miguel Silva Gouveia classifica a atitude perpetrada pelo GR como ‘bullying’ financeiro colocando-a “numa guerra aberta de quem já perdeu qualquer vestígio de equilíbrio, pudor, razoabilidade e bom senso. Estamos perante o mais descarado que há memória na Madeira entre entidades públicas, ultrapassando qualquer limite já verificado até hoje no longo contencioso mantido entre o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal. O Governo Regional, pura e simplesmente, abdicou de qualquer posição institucional minimamente aceitável e optou, de vez, por um ataque ilegítimo e ilegal ao Funchal, forçando, de forma absurda, o pagamento de facturas de água e de resíduos que não são reconhecidas pelo município e sobre as quais estão pendentes processos judiciais. É uma decisão que abalroa as mais primárias regras de convivência entre as instituições, própria de quem está claramente de cabeça perdida e que perdeu por completo a noção do que é, e para que serve, a administração pública”, acrescenta.

A decisão do Governo Regional é considerada incoerente e irresponsável, uma vez que em Março deste ano, foi homologado um acordo em tribunal, aceite pela actual presidente da ARM, que estabeleceu os termos de pagamento entre as partes enquanto decorrem os processos judiciais. O vice-presidente reitera que “o Funchal não admite semelhante comportamento totalitário de um Governo Regional que, pelos vistos, já perdeu o discernimento que lhe restava”, explicando que, com este ataque velado, e com a exigência de garantias no valor de 19 milhões de euros, “chega-se ao ponto de pôr em causa o funcionamento básico da cidade do Funchal, como a recolha de lixo, o fornecimento de água ou a protecção civil, colocando em risco a gestão corrente do município, os seus investimentos, os apoios sociais e até, eventualmente, o pagamento de salários aos mais de 1.700 colaboradores da autarquia”. Miguel Silva Gouveia adianta: “Isto não é uma brincadeira e não admitimos que se jogue assim com a vida dos funchalenses, como se não houvesse noção de mais nada, a não ser dos possíveis dividendos políticos.”

Albuquerque quer executar as próprias dívidas

Apesar de serem numerosos os casos em que se verificam dívidas de parte a parte, entre o Governo Regional e os municípios, nunca existiram cobranças coercivas entre ambos, mesmo depois de, em Novembro 2013, Alberto João Jardim ter exarado um despacho a instruir a EEM para executar as dívidas das câmaras que o PSD havia perdido. Acabou por ser o Executivo de Miguel Albuquerque, em Junho de 2015, e em sede de orçamento rectificativo, a criar a possibilidade de as empresas públicas cobrarem coercivamente as suas dívidas através da Autoridade Tributária. “Ironicamente, a primeira cobrança coerciva de sempre do governo de Miguel Albuquerque a um município, incide sobre dívidas que ele próprio deixou enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal”, refere Miguel Silva Gouveia, considerando que a abertura do precedente de cobrança coerciva entre instituições públicas, pode encetar uma escalada de natureza completamente imprevisível, uma vez que os municípios têm a faculdade de responder na mesma moeda e que o próprio Governo Regional mantém um conjunto de dívidas em contencioso com muitos municípios. É esse também o caso do Funchal.

O vice-presidente explica, contudo, que “essa não é, nem nunca foi uma opção, porque, na Câmara não vale tudo. Este é um cenário absurdo sob qualquer ponto de vista e, como é óbvio, sempre tivemos consciência de que em primeiro lugar tem de estar a salvaguarda do interesse público. O Governo Regional aparentemente não se importa de parar a cidade, é só mais um expediente político ou estratégico. Qualquer pessoa equilibrada percebe, pelo contrário, que, para a CMF, era impensável executar as dívidas do SESARAM ao município e cortar o fornecimento de água ao hospital por falta de pagamento, porque os principais lesados seriam sempre as pessoas. Não vale tudo.”

“ARM é um braço armado”

O contencioso entre as câmaras e o Governo Regional sobre o sector das águas e dos resíduos não é recente. Miguel Albuquerque, enquanto presidente da CMF, deixou acumular mais de 30 milhões de euros em dívidas, tendo sido profundamente crítico em relação à gestão da Valor Ambiente e da IGA (actual ARM).

Recorda Miguel Silva Gouveia que Miguel Albuquerque chegou a adjudicar, em 2013, à ‘Madeira Waste Energy’ um contrato para gestão dos resíduos indiferenciados por um terço do preço, retirando a gestão à Valor Ambiente. “Tal decisão mereceu uma acção judicial interposta pelo Executivo de Alberto João Jardim, deixando-a sem efeito, mas deixa bem clara a posição, então razoável, de Miguel Albuquerque sobre a insustentabilidade das taxas praticadas para o Município do Funchal”, sublinha o vice-presidente da autarquia.

Miguel Silva Gouveia considera, por fim, que se chegou ao limite da tolerância entre instituições e defende que “a ARM seja resgatada das mãos do Governo Regional. A empresa nunca cumpriu o seu papel, nunca foi eficaz e bem gerida nas questões que lhe competiam e, hoje, já não é mais do que uma arma de arremesso político do GR, na tentativa de chantagear, acossar e agredir os municípios da Madeira”.