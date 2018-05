Governo equaciona privatizar novamente Marina do Porto Santo

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, disse ontem ao DIÁRIO que o Executivo madeirense está a equacionar privatizar novamente a Marina do Porto Santo.

“É algo que estamos preparar (...) Temos de melhorar ainda alguns acessos e rectificar outras coisas, mas a seu tempo vamos trabalhar nesse processo”, disse Pedro Calado, no seguimento da sua visita de ontem ao Porto Santo.

Uma visita que demorou mais de duas horas e que serviu, igualmente, para fazer um levantamento das condições daquela infra-estrutura portuária.

“Primeiro queríamos falar com as pessoas que cá trabalham e apresentarmos um plano de investimentos, que vamos efectuar nos próximos meses”, acrescentou Pedro Calado.

O plano em questão, segundo explicou, inclui o desassoreamento do porto de abrigo, bem como algumas melhorias na zona da Marina e também em termos de acessibilidade do porto.

Pedro Calado reuniu-se ainda com a Administração dos Portos da Região - APRAM e com os operacionais daquele organismo na ilha dourada.

Recorde-se que a Marina, que outrora foi privada, tem estado nos últimos anos sob a tutela pública.

Desassoreamento do Porto de Abrigo do Porto Santo em 2018

Conforme já revelara o DIÁRIO, o desassoreamento será uma das intervenções para fazer no Porto de Abrigo do Porto Santo, em 2018.

Este assunto, a par de outros, que fazem parte das obras desta infra-estrutura da APRAM, estiveram a ser discutidos na reunião que o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, manteve com os trabalhadores e administração dos portos da RAM.

Calado realça trabalho de jovens empreendedores no Porto Santo

Antes, Pedro Calado esteve na cerimónia final do programa regional de ensino de empreendedorismo rs4e -Road Show for Entrepreneurship.

As equipas de ‘Ad Sensor’ e ‘Sport Village’, nos ensinos secundário e profissional, foram os grandes vencedores desta iniciativa, cuja cerimónia decorreu no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Para o governante madeirense, esta iniciativa permite que os jovens universitários e do secundário e também as suas escolas tenham a possibilidade de desenvolver projectos, modelos de negócio e fazerem a apresentação do seu projecto para depois serem escolhidas as melhores ideias.

Pedro Calado chamou a atenção para o facto de o apoio “da Start-Up Madeira do Centro Internacional de Negócios da Madeira”, através do centro de incubação de empresas, permitir promover ideias e empresas que hoje em dia já têm dimensão internacional.

O vice-presidente salientou que estas empresas, que operam internacionalmente, “já conquistaram o mercado e muitas delas tem se distinguido na área científica e tecnológica (criação de microchips), que são hoje utilizados na área da medicina”.

“Tudo isto dá para entender que através destes pequenos concursos estamos a promover os jovens, estamos criar um conceito de novos empreendedores ligados à tecnologia e temos de habituar os nossos jovens a ter outros horizontes e outras ideias e fazer com que eles cresçam a níveis socais, culturais e ter assim uma percepção do mundo”, afirmou.

Pedro Calado aproveitou a estadia de trabalho na ilha dourada para reunir-se com a Câmara Municipal e a com Direcção Regional para Administração Pública do Porto Santo.

Aos jornalistas falou sobre os resultados das mesmas, no entanto, salientou: “Existem temas que temos de nos debruçar, como por exemplo, o reforço de quadro técnicos e de recursos humanos”.

O governante disse que a Câmara Municipal poderá fazer “algumas parcerias” com o Governo Regional, nomeadamente algumas obras que são importantes para o Porto Santo.

Disse ainda, sem querer adiantar mais sobre os assuntos tratados, que futuramente o presidente da edilidade vai fazer o anúncio dessas mesmas obras que “estamos ainda a trabalhar, nomeadamente na preparação de alguns contratos-programa, que depois oportunamente serão divulgados”.