Governo “é o pior exemplo na precariedade”

O coordenador da USAM – União dos Sindicatos da Madeira, Adolfo Freitas, denunciou ontem, durante a concentração que antecedeu a marcha de manifestação de trabalhadores, que o aumento da precariedade laboral na Região é “constante e permanente”, acusando o Governo de “dar o pior exemplo” na colocação de trabalhadores em situação de trabalho precário.

“É lamentável que o aumento da precariedade seja constante e permanente, e pior ainda ser o Governo a dar o pior exemplo na precariedade”, disse Adolfo Freitas.

O dirigente sindical falava junto à Assembleia Legislativa da Madeira, local onde se concentraram cerca de duas centenas de trabalhadores que participaram na tradicional manifestação do Dia do Trabalhador, percorrendo algumas artérias da baixa do Funchal até ao Jardim Municipal, espaço onde se concentraram as comemorações do 1.º de Maio da União dos Sindicatos.

“Aqui na Madeira ainda vamos tendo alguma liberdade para comemorar, mas que começa a ser limitada no acesso aos trabalhadores em virem para a rua lutarem pelos seus direitos”. Contudo, devido sobretudo ao “aumento da precariedade”, diz que “os trabalhadores mesmo que queiram se manifestar, acabam por ter medo devido à insegurança que tem no emprego”.

Criticou o Governo de fomentar este flagelo criando programas de ocupação para desempregados que depois, em situação de precariedade, vão substituir trabalhadores dos quadros. Realidade que diz estar a acontecer nas autarquias mas também no privado. O sindicalista diz ser “inaceitável que haja empresas que estejam a abrir praticamente só com trabalhadores seja em situação de trabalho precário”. E tudo porque “não há vontade política de resolver os problemas destes trabalhadores”, acusou.

“Bastava fazer a lei de forma que limitasse as quotas de trabalhadores em situação precária, já era o suficiente para resolver o problema”, garantiu Adolfo Freitas.

O problema dos salários e o congelamento das carreiras profissionais foram também razões para justificar a luta dos trabalhadores e tecer duras críticas aos patrões.

Acusou o patronato de “chantagem” por só estar “disponível para negociar aumentos salariais em troca dos sindicatos retirarem direitos dos trabalhadores”, ou então, como diz ter acontecido em algumas situações, “fazem a denúncia das convenções colectivas para levarem à caducidade”.

Porque “a luta dos trabalhadores não se esgota no 1º de Maio”, lembrou que a USAM “está solidária” com as reivindicações da CGTP e por isso também marcará presença “na grande jornada de luta nacional” marcada para 9 de Junho.

No rol das reivindicações, referiu o “aumento do salário mínimo, em 2019, para 650 euros”, “aumento dos dias de férias”, “redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais” e a “renegociação das normas que permitem a caducidade das convenções colectivas” e também “das normas gravosas do Código do Trabalho”.

Anunciou também, para breve, a instalação da Casa Sindical que “albergará não só a União dos Sindicatos, mas também um conjunto de sindicatos que não tem sede e vivem do arrendamento”.

Quatro décadas após a sua fundação, a USAM já tem contrato de compra das novas instalações. A escritura será feita “até final de Junho”. Um passo que representa a “afirmação do sindicalismo na Região e uma aposta no futuro”, salientou.

“Aqueles que pensam que o sindicalismo, mesmo com dificuldades que tem vindo a passar, mesmo com os ataques feitos pelo Governo e pelo patronato para tentar acabar com os sindicatos, nomeadamente os afectos à CGTP, a USAM responde que em breve terá uma casa sindical para responder a todos estes desafios”, concretizou.