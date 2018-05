Governo diz que PS-M é desatento ou desonesto

O Governo Regional através da Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais lamentou, em comunicado, as afirmações proferidas na conferência de imprensa pelo PS, sobre a situação do desemprego.

“Há um claro desconhecimento do fenómeno do desemprego que deve ser interpretado de forma séria e rigorosa. Não só analisando os dados face à sua evolução, como tendo em consideração o contexto nacional e regional. As afirmações (do PS) indiciam uma clara falta de preparação e conhecimento sobre a matéria”, refere a nota.

De acordo com a secretária Rita Andrade, a Madeira foi das sete regiões do país aquela que apresenta a maior descida da taxa de desemprego em relação ao período homólogo de 2017, diminuindo 3,4 pontos percentuais. Passou de 12,5% para 9,1%, tendo sido o 1.º trimestre do ano o mais baixo desde 2011-

Em relação ao trimestre anterior, frisa a governante, em duas das sete regiões do país a taxa de desemprego desceu e nas restantes cinco regiões subiu. “De entre essas regiões que subiram a Região foi a que menos aumentou (0.2%). Por exemplo, nos Açores aumentou 0.6% (o triplo se comparado com a Madeira) ”.

Para o “ligeiro” acréscimo da taxa de desemprego o fenómeno Venezuela não pode ser descurado: no 1.º trimestre de 2018, o Instituto de Emprego registou 462 novas inscrições de desempregados oriundos da Venezuela, o que corresponde a um crescimento de 60,4% face aos mesmos meses de 2017.

“Os mais de três mil venezuelanos que nos últimos dois anos se inscreveram no Instituto de Emprego é naturalmente um dos factores que mais contribuiu para que na RAM não se registasse uma descida do desemprego mais acentuada, sendo de relevar todos aqueles emigrantes que já foram integrados no mercado de trabalho”, sublinha Rita Andrade.

Em Abril de 2015, a taxa de desemprego ascendia a 15,8%. Hoje é de 9,1%, 6,7 pontos percentuais abaixo do valor de abril de 2015. A maior descida verificada em todo o país desde essa data. No final de Abril de 2015 registavam-se 22.600 desempregados inscritos no IEM. No final de Março de 2018 este número reduziu para 17.265, ou seja, uma variação de -23,6%.

“O desemprego jovem também diminuiu. Actualmente a taxa de desemprego jovem (<25 anos) é de 29,3%, menos 16,8 pontos percentuais do que os 46,1% que se registavam em abril de 2015. O número de desempregados inscritos no IEM com menos de 25 anos passou de 2.994 inscritos em final de abril de 2015 para 1.974 no final de Março de 2018, ou seja, menos 1.020 jovens desempregados inscritos (-34,1%). “Face aos números apresentados, que falam por si, só nos resta esperar uma rectificação da posição por parte do PS. Ou é puro desconhecimento desta realidade ou é desonestidade”, conclui a nota.