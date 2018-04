Governo “despreza democracia”

O PCP diz ser necessário comemorar Abril e continuar a realizar a democracia porque “há pessoas com grandes responsabilidades políticas” que a desprezam. Edgar Silva concretiza com a visão ao estilo “salazarista” de Pedro Calado e de Miguel Albuquerque, quando se referem a excesso de direitos, no caso, dos madeirenses.

O dirigente do PCP, na festa que o partido promoveu, ontem, na Rua João de Deus, em frente à escola Francisco Franco e da sede dos comunistas, exemplificou com as afirmações do vice-presidente do Governo sobre os horários de actividade profissional dos jovens, que “não deveriam ter direito a um horário de trabalho, porque isso limita a competitividade das empresas”, ou de Albuquerque “quando vem dizer que há um excesso de direitos, que os madeirenses e porto-santenses estão a viajar demais, que nunca viajaram tanto e que há um abuso de direitos”.

“Aquilo que seria um direito fundamental de pessoas das ilhas, um direito autonómico, nascido de Abril, é apresentado como se os direitos fossem um excesso, como se fossem um luxo, como se fosse necessário restringir o aprofundamento da democracia.”

Edgar Silva, naquela que considera ser a “grande festa popular de Abril”, na Madeira, disse ainda, que as posições dos governantes referidos “demonstram como continua a existir pessoas com grandes responsabilidades políticas que vão na linha de desmerecer a democracia. Aliás Salazar ia muito nessa linha, desprezava a democracia porque a considerava excessiva e geradora de abusos. Essa lógica tão ao jeito do salazarismo não está ausente da nossa sociedade.”

Na festa comemorativa de Abril, fizeram intervenções políticas Lina Barradas, da Juventude Comunista, e Edgar Silva.