Os governos regionais da Madeira e dos Açores registam prazos médios de pagamento acima dos 60 dias previstos na lei, mas os piores ‘pagadores’ de serviços são entidades públicas tuteladas pelo Governo da República. No terceiro trimestre deste ano, houve 14 entidades da administração directa e indirecta com prazo médio de pagamentos acima do previsto na lei , com o maior atraso...