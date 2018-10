Governo chega a acordo de 3 milhões com construtoras

São três resoluções, que correspondem a outros tantos acordos com empresas de construção. No final de Setembro, o Conselho de Governo aprovou as minutas de três acordos extrajudiciais, que vêm por termo a outros tantos conflitos com a Tecnovia, com a Farrobo (grupo Tecnovia) e com a Socicorreia. No total, estão em causa valores que superam os três milhões de euros.

Os conflitos com...