Governo baixa IRS e IRC e faz vontade ao CDS

O Governo Regional deverá aliviar a carga fiscal aplicada aos madeirenses no próximo ano, com reduções nas taxas de IRS e IRC. A boa notícia foi avançada sexta-feira pelo vice-presidente do executivo, Pedro Calado, na audiência de preparação do Orçamento de 2019 com os representantes do CDS, que tinham apresentado aquelas medidas no seu caderno de reivindicações.

Uma fonte que acompanhou...