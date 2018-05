Governo atribui a “lapso” adjudicação de Calado

A segunda vez em que Pedro Calado esteve implicado na decisão de adjudicação de uma obra na Calheta à Tâmega Madeira, foi “manifesto lapso”, que vai ser corrigido já amanhã. A garantia é da Vice-presidência do Governo, que a deu na sequência de uma notícia do DIÁRIO de ontem, em que foi contado o imbróglio.

No dia 15 de Fevereiro, o Conselho de Governo, com a participação de Pedro calado, decidiu adjudicar ao consórcio AFAVIAS/Construtora do Tâmega Madeira, a obra de ‘Reparação das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta’. Mas o vice-presidente, à luz do regime de Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Públicos e Altos Cargos Políticos, não podia ter participado na decisão, por ter sido administrador da Tâmega Madeira até 2017.

Por isso, na passada quinta-feira, o Conselho de Governo decidiu anular a adjudicação de 15 de Fevereiro e, ao que é afirmado, sem a presença de Pedro Calado, voltou, logo a seguir a adjudicar à mesma entidade e nos mesmos termos. O problema é que a resolução foi publicada com a assinatura de Pedro Calado. Essa assinatura foi “um lapso”. Deveria ter sido Jorge Carvalho a assinar. Amanhã, diz o a Vice-presidência, o lapso ser “devidamente rectificado”.