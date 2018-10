O biólogo madeirense, Pedro Sepúlveda, assumiu no passado dia 10 de Setembro o cargo de Coordenador do Projecto para o Plano de Acção Regional da OSPAR para o Lixo Marinho, na Comissão OSPAR, estabelecida pela Convenção para Protecção do Ambiente Marinho no Atlântico Nordeste.

Pedro Sepúlveda é funcionário da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, desempenhando funções...