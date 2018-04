“Gostava que a Madeira levasse os meus produtos a uma BTL”

Tem o dom de oferecer cor, luz e energias positivas. Sara Santos nasceu no Brasil, mas cedo se mudou para a Madeira, terra que a acolhe até hoje. É formada em arquitectura de interiores, profissão que exerce a par da pintura, uma grande paixão que abraçou a sério a partir de 2010. Faz desenhos em aguarela e aplica-os em qualquer produto. Tem almofadas, sacos, malas, pochetes, capas de telemóvel, t-shirts, postais, marcadores de livros, quadros e um sem número de artigos decorativos para o lar que espelham Portugal no seu melhor, transmitindo vida, cor, alegria e paixão.

Leva a Madeira e o resto do país a todos os cantos do Mundo através de souvenires modernos e de mais de 100 produtos e 500 desenhos que mostram um Portugal que vale a pena conhecer. Encontrámos a Sara na Taberna Madeira, um espaço que apostou na decoração da nossa entrevistada e onde pudemos constatar o talento e a imaginação da artista e arquitecta.

É uma pessoa que vive para a arte? Sim, sou uma pessoa que vive para a arte, que cria algo novo todos os dias e que consegue viver da arte porque faço desde um projecto de interiores a uma obra de aguarela, óleo, acrílico, numa almofada, num a mala e em qualquer lado.

Como começou? Isto começou muito cedo. Trabalho na área de arquitectura de interiores e decoração há 23 anos. Já passei por várias lojas, algumas com algum destaque e já tive o meu próprio atelier. A minha área de formação é a arquitectura de interiores. Em 2010 pensei porque não dedicar-me a outras coisas que me tragam outra rentabilidade diferente do normal? Até porque se eu quero passar além-fronteiras tenho de fazer coisas pequenas. Comecei pelos postais, uma coisa simples que circula pelo mundo. E neste momento posso dizer que tenho milhões de postais a circular por vários países e a passar por várias mãos de pessoas que eu nunca vou conhecer, mas que todos os dias me mandam mensagens.

Como se sente quando recebe este feedback? É fantástico. Ainda há pouco recebi um e-mail no Facebook de um francês que foi passar uma semana de férias ao Porto Santo e adorou os meus sacos que estão à venda no navio Lobo Marinho. Comprou vários e os amigos gostaram tanto que fez uma encomenda para Paris.

Comecei por criar pequenas aguarelas de um pavimento, uma janela, uma porta, uma perspectiva de uma rua, um pormenor do Fernando Pessoa, da Amália, um candeeiro que via na rua, uma flor... aquelas coisas que pontualmente nos aparecem à frente e raramente ligamos. Nós vivemos do turismo e achei que era uma lacuna que havia nos nossos souvenirs. Então comecei a fazer postais, magnéticos, marcadores de livros, sacos de panos, t-shirts, calendários, relacionados com várias cidades portuguesas.

Inspira-se então em pequenas coisas do dia-a-dia? Sim, em coisas básicas como a calçada portuguesa, uma porta de um prédio antigo, coisas que estão perante todos nós, o problema é que a maioria das pessoas anda distraída. No fundo eu não estou a criar nada de novo, estou a recriar uma coisa que já existe, dando-lhe luz e cor. Se gostamos tanto da nossa ilha, porque não levarmos um pouco de nós através dos turistas?

Tenho uma colecção de desenhos da Rua de Santa Maria, outra da Rua da Carreira, trabalho neste momento numa colecção de Câmara de Lobos, desde o pescador ao barco, ao peixe, às ruas antigas. Esta é a base do meu trabalho, desenhos em aguarela que são depois aplicados em qualquer produto.

Percorre as várias cidades portuguesas para recriá-las em postais e outros produtos? Sim, a minha ideia é conseguir recriar Portugal inteiro através de pormenores interessantes que me digam alguma coisa. Além da Madeira e do Porto Santo, tenho imagens de Lisboa, Porto, Óbidos, Faro e estou agora a trabalhar em Aveiro e Sintra. A minha ideia é ter aguarelas de todas as cidades portuguesas, um sonho que vai demorar alguns anos.

Vende a colecção da Madeira em Lisboa? Tentei fazer isso mas apercebi-me de que a Madeira só se vende na Madeira, como Lisboa só vende imagens da capital. Tenho os meus produtos em 60 lojas de souvenirs espalhadas pelo país, lojas com as quais me identifico e sabem vender o meu produto. O Amarelo 28, em Alfama, é a loja que mais vende.

A ideia é ser única e original? Sempre, aliás, todos nós somos únicos, cada um à sua maneira, mas a ideia é não repetir aquilo que já existe porque isso não é criação. Eu quis fazer um filtro meu onde qualquer pessoa em qualquer parte do Mundo consiga identificar a Sara Santos. Não preciso que me conheçam, prefiro que conheçam o meu trabalho.

Foi fácil colocar os produtos no mercado nacional? Comecei por visitar Portugal inteiro, entrava nas lojas de souvenirs mais comerciais, pedia para falar com o proprietário, apresentava a minha proposta de trabalho, diferente do habitual com cor que traz dinâmica ao produto e como são traços e aguadas chama a atenção. Eu queria marcar a diferença com o meu cunho pessoal focado na cor, no traço e na aguada. São produtos pequenos para que todos tenham acesso à minha energia. Nós vivemos na Madeira, num paraíso completo, temos sol todos os dias e preciso de passar aquilo que o universo me dá. O trabalho está presente no Porto Santo e nos vários concelhos da Madeira. Além do navio Lobo Marinho, é possível encontra-lo na Zona Velha, na Rua de Santa Maria e nas Galerias São Lourenço, entre outros.

Considera-se uma artista? Não. Sou simplesmente eu e esta é a minha essência. Não é importante me identificarem. Só quero dar a conhecer a Madeira e Portugal lá fora para que venham todos nos visitar.

O feedback tem sido positivo? Foi difícil entrar no mercado madeirense porque as pessoas estão condicionadas aos mesmos souvenirs que já existem há mais de 20 anos. Foi uma ginástica interessante, mas acabei por dar a volta, mostrando que isto é outra energia artística.

Vejo que trabalha a imagem da Madeira para o turista. Alguma vez teve apoio do da Secretaria Regional do Turismo? Nunca tive e já ando há algum tempo a tentar isso, mas é muito complicado entrar no nosso sistema. Na Madeira uns são considerados artistas e outros não. Quem está salvaguardado pelo sistema está óptimo, os outros estão sozinhos.

Que tipo de apoio ou incentivo precisava? Eu gostava por exemplo que o Turismo da Madeira levasse os meus produtos a uma BTL. Eu já ando no mercado há cinco anos a fazer ‘merchandising’ da Madeira, mas nunca mo pediram. Levar um saco meu, um postal ou um magnético é uma forma de passar a Madeira lá para fora.

É falta de vontade? Não, às vezes é falta de conhecimento, outras vezes estão focados noutros objectivos. Acho que este ano a BTL esteve muito bem, o stand da Madeira esteve interessante com a presença de uma artista plástica a desenhar in loco. As pessoas começam a olhar para os artistas de uma forma diferente mas é sempre por cunho artístico. Ninguém me pediu nada, eu faço por iniciativa própria porque vou à procura de mais.

O ano passado, enquanto todos estavam na praia a apanhar sol eu andei por Portugal a bater nas portas de lojas de souvenirs. Ninguém me dá nada, eu estou sempre à procura.

A decoração de interiores é outra aposta? É outra aposta que está a correr muito bem. Neste momento trabalho uma semana na Madeira e outra em Lisboa exactamente por ter muitos projectos, desde a demolição total do espaço à escolha de todos os materiais desde sanitários, pavimentos, revestimentos, iluminação. Apesar de redecorar espaços, prefiro fazer um projecto do zero porque posso trabalhar todas as energias, desde as cores à luz. Neste momento tenho três projectos em Lisboa, fruto de uma parceria com uma grande amiga.

Consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Consigo. Há pessoas que lêem livros, outras vêm televisão, desenhar é o meu escape. Significa que nem sempre tenho tempo para a vida pessoal.

Tem filhos? Tenho uma filha com 22 anos que é completamente autónoma e um filho com 11 anos que tem a minha total atenção. Sou a mãe que é motorista, dona de casa, amiga, tudo isto graças a uma boa gestão e organização.

Já pensa num espaço físico no estrangeiro? Vou reunir-me com um senhor que só trabalha com produtos portugueses e está ‘on-line’ em 70 países para que ele possa levar o meu nome além-fronteiras. Se tudo correr bem, dentro de um mês os meus produtos estarão ‘on-line’ na página dele para chegar a todo o Mundo.

Qual é a sua meta? Eu tenho sempre objectivos anuais. Este ano a coisa está baralhada porque não sei se fico aqui ou se vou viver para Lisboa. Isto porque o mercado de arquitectura de interiores na Madeira tem diminuído desde 2010 e é uma área em expansão noutros pontos do país.

Estamos a assinalar os 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo. Já pensou em fazer alguma coisa alusiva a isto? Ando a pensar nisso desde Janeiro. Antes do Natal fiz uma proposta ao Turismo para um projecto de Carnaval na placa central. Não ganhei. Acho que os orçamentos têm de estar abertos a todos, embora já exista uma abertura do turismo nesse sentido. Há sete anos se eu fizesse um trabalho para o governo regional tinha de esperar ano e meio para receber. Eu não trabalho para fazer ‘show off’ lá fora. A Madeira tem de evoluir nesse aspecto porque vive-se muito do ‘show off’ e esquece-se o resto. Gostava de fazer mais do que um postal, criar um marco dos 600 anos.