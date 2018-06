Gonçalo Lélis actua hoje na Assembleia

O jovem violoncelista Gonçalo Lélis é o convidado de honra da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) para fechar o ciclo ‘Os Concertos para Violoncelo’, com o concerto n.º 2 de Haydn em ré maior.

Apesar dos seus 23 anos, Gonçalo Lélis, natural de Aveiro, conta no seu percurso musical – do qual se destaca a passagem pela prestigiada Escuela Superior de Musica Reina Sofia em Madrid – com várias distinções. Além disso, é membro do Trio Ramales, apresentando-se regularmente em concertos por toda a Espanha e participando em diversos festivais.

Como solista apresentou-se a solo com a Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra Sinfónica Portuguesa e Orquestra Gulbenkian. Sendo neto de um madeirense, esta sua estreia com a OCM tem contornos de ‘regresso a casa’, que o artista garante que “vai valer a pena”.

Sob a direcção musical de Norberto Gomes, a proposta musical para este serão – a decorrer pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira – traz, além de Haydn, o rigor e a nobreza da criação musical de Bach e Handel, associados ao requinte que encontramos nos italianos Vivaldi e Corelli.

Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), e no local do concerto, a partir das 14 horas.