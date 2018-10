Gonçalo Gomes foi 3.º no Top 12 de Jovens

O atleta madeirense Gonçalo Gomes conquistou o terceiro lugar na competição masculina do Top 12 de Jovens de ténis de mesa, disputado ontem em Cinfães.

O jogador do 1.º de Maio impôs-se no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares a outro madeirense, Tomás Ferreira, do São Roque.

Depois de ter vencido o Grupo B de qualificação, Gonçalo Gomes teve pela frente na meia-final...