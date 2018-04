Golpe e burla no Banif

A Madeira não contribuiu para a resolução do Banif e a venda ao Santander foi um golpe orquestrado em Bruxelas, com cumplicidade das autoridades nacionais. Estas são as principais conclusões da comissão de inquérito que não poupa críticas ao governador do Banco de Portugal, acusado de faltara ao respeito ao parlamento madeirense.

A Assembleia Legislativa exige que o Estado assume as compensações aos lesados do banco madeirense, como aconteceu com o BES em que foram pagos 75% dos investimentos. “Se não for assim, será um dos maiores escândalos nacionais”, afirma Rui Barreto (CDS)

João Paulo Marques, relator da comissão, apresentou o relatório que conclui que “a Madeira não contribuiu para a resolução do Banif”.

O deputado do PSD afirmou que o objectivo dos proponentes da comissão - dez deputados da oposição - passava por responsabilizar o governo regional pelo colapso do banco. A comissão concluiu que a maioria dos lesados eram dos Açores, que a participação da Empresa de Electricidade era residual e que a Região pagou, sempre, os empréstimos.

O relatório conclui que a venda do Banif ao Santander foi “um golpe preparado desde Bruxelas que necessitava da cumplicidade das autoridades nacionais” e culpa o governo socialista e o Banco de Portugal.

“A venda do Banif ao Santander foi o maior golpe de sempre aos contribuintes e custou 3.000 milhões de euros”, sublinha.

João Paulo Marques acusa o governo da República de, passados dois anos, ainda não ter cumprido as promessas feitas aos lesados.

A deputada do PCP Sílvia Vasconcelos culpa os governos, regionais e nacionais e as entidades de fiscalização bancária, pela resolução do Banif, com consequências dramáticas para os clientes, sobretudo os que foram “enganados” pelo banco.

A deputada pede medidas de apoio aos lesados e lembra as promessas feitas por Miguel Albuquerque e pelo primeiro-ministro.

No Banif “houve de tudo”

No Banif, afirma Rui Barreto, “houve de tudo, má gestão, mais investimentos, investimentos sem retorno, promiscuidade entre investidores e gestores, muita exposição ao créditoe falta de fiscalização”. O deputado do CDS também destaca a falta de colaboração que a comissão registou, da parte de diversas entidades. “Desrespeito pelo parlamento do Banco de Portugal, do administrador Diogo Lacerda Machado, representante do primeiro-ministro para o caso dos lesados e do presidente do banco” que não vieram ao parlamento.

Rui Barreto considera que houve “venda fraudulenta dos produtos financeiros” e que o património do banco está a ser vendido sem se saber como.

Carlos Costa (JPP) referiu os 4.000 lesados do Banif que têm direito a compensação e lamentou que a comissão de inquérito não tivesse prolongado os trabalhos, para ouvir mais entidades.

“O sistema financeiro estava podre e o regulador estava cego”, afirmou Jaime Leandro sobre o processo que levou à resolução do Banif. O deputado socialista considera que houve má gestão no banco, mas também culpa o regulador e os governos da República.

Leandro considera que o caso do Banif foi um exemplo do que têm sido as questões da banca. “De irresponsabilidade em irresponsabilidade, até serem os contribuintes chamados a pagar”.

Irresponsabilidade que envolve o Banco de Portugal. “É mais fácil deitar as culpas para o governo do que culpar o regulador”, afirma o deputado do PS que não compreende como é que “ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, não acontece nada”.

Rodrigo Trancoso, do BE, contesta as conclusões do relatório, nomeadamente no que se refere à exposição do banco à dívida da Madeira, ou as dívidas de partidos e da Fundação Social Democrata, porque se baseiam, apenas, nas declarações do administrador Jorge Tomé e não em documentos do banco.