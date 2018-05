Golfe festejou 600 anos da Madeira

Mais de uma centena de golfistas deram brilho e espectáculo ao Torneio 600 Anos da Madeira ACIF/SGF, que teve lugar no passado sábado no campo de golfe do Santo da Serra.

Numa celebração dos 600 anos do descobrimento do Porto Santo e da Madeira, o convívio e o fair-play foram as notas dominantes do evento que contou com golfistas amadores de vários clubes do continente português. O vento frio mas com o sol a brilhar não foi um obstáculo para os jogadores que se ‘empenharam’ ao longo dos 18 buracos do percurso Machico-Desertas do campo do Santo da Serra.

O ‘estreante’ Amílcar Gonçalves, secretário Regional dos Equipamentos e das Infra-estruturas, acabou por ser a figura do torneio ao conquistar não só o título individual bem como o de equipas (constituída por 2 jogadores).

Na prova individual, o jogador veio a entregar o seu cartão de jogo com um total de 43 pontos net, os mesmos que Nuno Silva Alves, mas no sistema de desempate veio a sagrar-se vencedor. Já a fechar o pódio veio a ficar Carlos Fernandes com menos um ponto.

No que diz respeito a competição colectiva, a decisão do título voltou a ser encontrado após o sistema de desempate. Amílcar Gonçalves e António Vargas formaram a equipa do CGSS5 que conquistou o troféu, com um total de 82 pontos, os mesmos que a dupla da RTP2 Carlos Fernandes/Saturnino Silva. A ‘medalha de bronze’ veio a ser entregue ao ‘Double Eagle’ de Nuno Silva Alves/Alfredo Firmino.

Nota ainda para a classificação gross, onde Carlos Gouveia, Michael Mendes e Miguel Tavares Jr, terminaram empatados no top da classificação com 30 pontos, mas com a vitória a sorrir ao primeiro. Colectivamente o First4You 2/Flinstones, de Michael Mendes/Vítor Rodrigues foram os grandes vencedores ao totalizar 56 pontos.