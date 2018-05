Goleada em 1996 serve de referência

O plantel do União está a preparar a recepção ao Varzim ‘fechado a sete chaves’, aparentemente na máxima força, pois continua a recusar-se a revelar se tem lesionados - castigados não tem, segundo o mapa divulgado pela Liga de Clubes.

A partida com os poveiros, que disputa domingo, a partir das 15 horas, é determinante para as contas da formação unionista no que concerne à manutenção, daí que se jogue à porta aberta, na esperança de que a equipa em campo justifique maior e mais apoio.

Motivados pelo melhor ciclo da época, após três vitórias consecutivas, os unionistas vão defrontar um adversário com quem já mediram forças em casa por quatro ocasiões, nas quais obtiveram duas vitórias e duas derrotas.

O último encontro entre estas duas equipas aconteceu a 27 de Outubro de 1996, no Estádio dos Barreiros, em partida a contar para a então II Divisão de Honra.

Com um único português no onze, Gouveia, os unionistas bateram o Varzim, com apenas um brasileiro na equipa, por 6-3, partida que serve, portanto, como referência.

Neste embate, orientado pelo brasileiro Ernesto Paulo, o União apresentou-se em campo com: Jorcey, Piá Carioca, Dragan Gacesa, Gouveia, Goran Stevanovi (Renato, 76), Rui Sérgio, Nenad Markicevic (Valtinho, 72), Genilson, Ney Júnior, Beto (Carlos Zara, 60) e Edmilson.

Marcaram para a turma insular Genilson (8), Gouveia (37), Nenad Markicevic (43, 47, de g.p., e 52) e Valtinho 90, enquanto a formação poveira chegou aos três golos por intermédio de Rui Alberto (16), Edmilson (25, na p.b.) e Lino (88).

Seis pontos importantes

Registe-se que nestas duas últimas jornadas, para além do Varzim, o União jogará também na Cova da Piedade. Se mantiver o ciclo vitorioso, isto é, se conquistar os seis pontos que estão ainda em disputa, a turma madeirense garantirá a manutenção.

Depois de sete jogos sem vencer, quando parecia estar tudo perdido e que a descida ao Campeonato de Portugal era uma certeza, as três vitórias alcançadas sobre Ac. Viseu, Covilhã e Famalicão abriram uma janela de oportunidade.