GNR apanha veículos sem guias de transporte em São Martinho

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou, ontem de manhã, uma acção de fiscalização aos veículos de mercadorias que se encontravam a sair do Mercado Abastecedor de São Martinho.

No âmbito desta acção de fiscalização foram levantados cinco autos de contra-ordenação: “quatro no âmbito do regime de bens e circulação (três por faltas de guias de transporte e um por falta de duplicado) e um auto ao código da estrada por estar a fazer transporte de mercadorias por conta de outrem e não ter alvará”, explicou o Major Marco Nunes.

O Major salientou ainda que continua a existir muita gente a sair do Mercado Abastecedor sem guia de acompanhamento de mercadorias, pedindo atenção nestas situações. A.F.