Ginásio vandalizado no Bairro da Nazaré

O ginásio pertencente à delegação da Madeira da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson foi vandalizado durante este fim-de-semana.

Este espaço destinado às aulas de ginástica dos doentes de Parkinson da Região fica localizado no Complexo Habitacional da Nazaré em São Martinho. Durante o fim-de-semana, como é habitual, esteve encerrado e os responsáveis garantem que as portas ficaram trancadas.

No entanto, ontem, as funcionárias do IHM, cuja delegação fica no mesmo bloco, alertaram os responsáveis da associação para o facto da porta estar aberta.

“Habitualmente utilizamos o ginásio só à tarde, quando existem aulas, pelo que achámos estranho a porta estar aberta e fomos até a local”, explica Sara Freitas.

O cenário veio a confirmar-se. As portas de acesso ao ginásio estavam vandalizadas, pelo que as autoridades foram prontamente contactadas para investigar o caso.

De acordo com a presidente da associação, no interior do ginásio estava material dedicado à prática de exercício físico como máquinas e bolas, mas também andarilhos, cadeiras de rodas, cadeiras e outros auxiliares de locomoção.

Causa estranheza o facto de não existir material electrónico, que normalmente é o alvo deste tipo de vandalismo.

Por uma questão de segurança, Sara Freitas avanças que as aulas de ginástica dos próximos dias foram canceladas.