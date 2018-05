Gilberto do Campanário soma nova condenação

O homem que nos últimos meses acumulou o mais extenso rol de casos de furto investigados pela Polícia na Madeira, conhecido nos meandros por ‘Gilberto do Campanário’, acrescentou, na passada terça-feira, mais uma condenação ao cadastro. A Instância Central da Comarca da Madeira aplicou-lhe dois anos e quatro meses de prisão por um furto qualificado realizado no Porto Moniz.

O caso diz respeito a um assalto que teve lugar a 2 de Setembro de 2017 ao restaurante ‘Portas da Vila’, na Estrada Regional 101. O colectivo de juízes presidido por Carla Meneses deu como provado que pelas 05h00 da madrugada daquele dia Gilberto utilizou uma pedra para partir a porta do estabelecimento e uma vez no seu interior apoderou-se de duas garrafas de whisky, 20 maços de tabaco e de 50 euros em dinheiro que estavam dentro da gaveta da caixa registadora. Causou um prejuízo total de 436 euros ao dono do restaurante, entre bens furtados e danos provocados.

Este crime foi praticado num período em que o arguido encontrava-se em liberdade condicional. Esteve preso à conta de outros processos e foi libertado a 25 de Janeiro de 2017. Deu então início a uma vaga de furtos por toda a ilha. Mas em Setembro voltou para a cadeia e no passado dia 3 de Maio foi condenado a 7 anos e meio de prisão efectiva devido a vários desses assaltos. As duas penas deverão agora ser objecto de cúmulo jurídico.

Segundo o acórdão de terça-feira, o arguido, de 29 anos de idade, “demonstra dificuldades em impor limites, agindo sem ponderar as consequências e sem respeitar os direitos de terceiros”.