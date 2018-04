Gestor investigado por milhões em dúvida

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) está a analisar alegadas irregularidades no valor de vários milhões de euros nas contas da representação portuguesa do operador turístico alemão TUI. As suspeitas recaem sobre o antigo administrador, o madeirense Duarte Correia, que há dois anos saiu discretamente da empresa que geriu durante cerca de 25 anos. Apesar do próprio gestor negar qualquer investigação criminal (ver destaque), a Procuradoria Geral da República (PGR) confirmou a existência de um inquérito, que se encontra em segredo de justiça. O processo está na alçada do DCIAP, departamento do Ministério Público instalado em Lisboa, dirigido pela magistrada Maria José Morgado e que investiga a criminalidade especialmente complexa. A PGR não quis, no entanto, confirmar se havia arguidos no dito inquérito nem se Duarte Correia já teria sido chamado a prestar declarações nas instalações da Polícia Judiciária do Funchal. Na origem deste inquérito estarão alegadas divergências que os novos administradores da TUI detectaram nas contas da empresa após a saída de Duarte Correia (ver destaque). Na mira dos magistrados estarão ainda eventuais pagamentos que o operador turístico efectuou a empresas de que o gestor madeirense era sócio, designadamente dos ramos da hotelaria e do transporte de passageiros. Dúvidas levantadas pela nova administração e que o madeirense não vê razão de ser. Ao DIÁRIO, o grupo TUI, na Alemanha, não quis comentar o assunto.

INVESTIMENTO DE 21 MILHÕES EM AGÊNCIA - Nas contas da TUI foi inscrito um investimento de 21 milhões de euros na agência de viagens Transfar, subsidiária gerida também por Duarte Correia. No entanto, esse investimento “não foi reflectido nas demonstrações financeiras”. Por outro lado, as demonstrações financeiras da Transfar não foram disponibilizadas aos revisores porque “as mesmas ainda não tinham sido aprovadas pelo Conselho de Administração nem concluída a auditoria pelo revisor oficial de contas”. Assim, os revisores concluíram que não estão em posição de se pronunciarem “sobre a razoabilidade do valor apresentado”. VALORES A RECEBER DE 29 MILHÕES - A TUI inscreveu nas suas contas que tinha 29 milhões de euros a receber mas os revisores dizem que a informação disponível não lhes permite “concluir sobre a adequacidade” de tais saldos. Os valores referem-se às rubricas Clientes (7,5 milhões de euros), Adiantamentos a fornecedores (3 milhões de euros), Outras contas a receber (315 mil euros), Fornecedores (166 mil euros) e Outras contas a pagar (18,5 milhões de euros). ADIANTAMENTOS DE 9,6 MILHÕES - A rubrica de Adiantamentos a fornecedores apresenta um saldo de 9,6 milhões de euros, que inclui 3,5 milhões de euros, referente à IATA e 2,2 milhões de euros referentes a “Outgoing diversos”. Contudo, os revisores acham que a informação disponível não lhes permite “concluir quanto à razoabilidade daqueles valores”. DÚVIDAS SOBRE IMPOSTOS A PAGAR - Existe uma “divergência” sobre a situação fiscal da sucursal da TUI em Cabo Verde, controlada a partir de Portugal. As autoridades locais notificaram a empresa para pagar quase 1,7 milhões de euros. A administração da TUI Portugal não contabilizou esse valor, o que mereceu o desacordo dos revisores de contas, já que devia ter sido reservado um montante para aqueles pagamentos. Assim, os resultados transitados encontram-se sobrevalorizados e o passivo subvalorizado em cerca de 857 mil euros. DÚVIDAS SOBRE VENDAS EM CABO VERDE - Está inscrito um valor de 658 mil euros referente à caixa da sucursal de Cabo Verde relativamente ao qual os revisores acham “não ser possível obter os elementos necessários para concluir quanto à sua razoabilidade”. As mesmas dúvidas se colocam quanto à veracidade dos valores inscritos nas rubricas Vendas e serviços prestados e Fornecimentos e serviços externos (14,3 milhões de euros e 10 milhões de euros, respectivamente). Perguntas a Duarte Correia: Tivemos a informação que o senhor foi ouvido na Polícia Judiciária devido a situações relacionadas com a TUI? Eu? Não. Não sei de nada, não. Não sei o que isso é. Não existem problemas com as contas da TUI? Que eu saiba, não. Acho muito estranho. Não é verdadeiro. A sua situação com a TUI está bem resolvida, sem qualquer problema? Eu saí da TUI há três anos, não tive mais relacionamento com a TUI. Alguma coisa que exista terá que ser falado a outro nível. Vou ser muito honesto, não tenho conhecimento de nada. Não há qualquer litígio? Eu não tenho conhecimento de nada. Fiquei a saber por si. Não tenho nada. A informação que tínhamos era que tinha sido ouvido na PJ e de que havia problemas com as contas da TUI... Mas eu já estou fora da TUI há três anos... Pois, mas tem a ver com o período em que o senhor foi administrador... Então tem a ver com 25 anos de casa. Eu não tenho absolutamente de nada e eu nunca fui ouvido por ninguém. Nem há nenhum processo relacionado com este assunto? Eu não tenho conhecimento de absolutamente nada. Zero! Se eu soubesse dir-lhe-ia que sim ou não. Mas sabe que houve problemas com a entrega das contas do seu período final e com alertas do revisores de contas, não sabe? Não. Repare, eu quando saí da empresa as contas estavam aprovadas. Ponto. Se estão aprovadas, não tenho mais nada para dizer. Houve declarações de substituição das contas apresentadas em 2014 e 2015. Não faço a mínima ideia. Eles é que sabem o que é que andaram a fazer. Isso eu não sei.