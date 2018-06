GESBA recolhe mais banana

Até Maio deste ano, a empresa pública já recolheu mais de 155 mil toneladas de banana quando comparado com igual período de 2017, sendo que a categoria extra reduziu cerca de 2,3% nos primeiros cinco meses deste ano, referiu a empresa números que mostram que é falso as afirmações que a GESBA leva a seleção ao extremo. De acordo com a empresa existiu uma diminuição da qualidade da banana que se encontra riscada/magoada, devido essencialmente às intempéries, não sendo por isso aceite pelo mercado e dificultando a sua comercialização.

Por outro lado, garante a empresa, é importante prosseguir com os cumprimentos de critérios de seleção, impostos pelas instituições europeias, de forma a proteger e promover um produto que dignifica a Madeira. “Só assim será possível defender os interesses dos produtores e garantir a comercialização e rentabilidade deste produto” referiu.

Mais refere a empresa pública que quase a totalidade de banana que não se encontra com os requisitos para ser comercializada é doada a mais 40 instituições de solidariedade social. “Só este ano foram mais de 300 doações que ajudaram causas sociais. A GESBA além de promover, apoiar a produção de banana tem um conjunto de medidas traçadas para ajudar a causa social”, disse a empresa pública , um dia depois da associação ABAMA ter denunciado publicamente que a GESBA deita toneladas de banana de boa qualidadepara o lixo e que faltam apoios governamentais aos produtores.