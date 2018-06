‘Geringonça’ empenada

A sessão plenária de ontem no parlamento regional - como aconteceu na Assembleia da república - ficou marcada por fortes divergências entre os partidos que constituem a denominada ‘geringonça’ que suporta o governo da República. BE e PCP não pouparam os socialistas e os comunistas até viram aprovado um voto de protesto contra as “falsas promessas” de António Costa aos madeirenses.

“Não é pelos lindos olhos do PS que o nosso apoio será eternamente garantido”, afirmou Rodrigo Trancoso, numa intervenção em que criticou a forma como os socialistas estão a tratar os professores. O deputado do BE contestou a postura “chantagista” de António Costa em relação aos professores e à recusa de descongelamento da contagem do tempo de serviço.

Também Ricardo Lume, do PCP, foi particularmente duro nas críticas aos socialistas que acusa de terem reactivado a “aliança da troika” - com PSD e CDS - para atacar os direitos dos trabalhadores.

O primeiro momento de tensão à esquerda aconteceu logo no período antes da ordem do dia, depois de uma intervenção do socialista Avelino da Conceição que lembrou que, no continente, o governo da República oferece os manuais do 1° Ciclo mas, na Madeira, o governo regional “assobia para o lado” e são alguma câmaras, como o Funchal e o Porto Moniz que o fazem, bem como algumas juntas de freguesia.

Avelino Conceição também acusou o governo regional de não corrigir injustiças em relação aos professores, nomeadamente ao nível dos concursos, vinculação e contagem de tempo de serviço. Uma referência que motivou duras criticas dos outros partidos que recordaram a posição intransigente de Costa. Na Madeira, o governo regional já prometeu que vai contar o tempo ‘congelado’.

Provedor ‘parado’ nos Açores

A proposta do JPP de criação da figura de um provedor do utente do SESARAM - a discussão transitou da sessão anterior - foi o primeiro tema da ordem de trabalhos e foi justificada com o exemplo dos Açores, onde esta entidade foi criada em 2010. O objectivo é ter uma figura de mediação das queixas dos utentes.

Josefina Carreira, do PSD, garante que o SESARAM já tem mecanismo para receber as queixas de sugestões dos utentes, pelo que um provedor não iria alterar nada. Por outro lado, lembra que, nos Açores, o provedor do utente “apenas fez cinco sugestões, menos de uma por anos”.

Uma situação que foi explicada por outro deputado do PSD. “Desde 2016 que não há provedor nos Açores”, afirmou João Paulo Marques que pergunta se é este o exemplo que o JPP pretende copiar.

Élvio Sousa (JPP) não concorda com os argumentos do PSD, nomeadamente o facto de já existir um Gabinete do Utente. O deputado do JPP garante que este gabinete tem reclamações “do início de 2017” que ainda aguardam resposta.

Também Mário Pereira, do CDS, acusou o governo regional de falta de transparência nos serviços de saúde e de não apresentar soluções para problemas como as listas de espera de cirurgias e as altas problemáticas.

Estatuto dos ex-combatentes

Nas votações semanais, a maioria social-democrata permitiu a aprovação na generalidade da proposta do CDS de criação de um Estatuto Regional do Antigo Combatente. O PSD absteve-se, tal como o deputado independente e as restantes bancadas votaram a favor.

A posição da maioria causou alguma surpresa face ao que tinham sido os argumentos da véspera, quando a proposta foi discutida. O PSD defendia que o estatuto deveria ser discutido em simultâneo com o que será apresentado ao nível nacional.

Após a votação, já com os trabalhos encerrados, foi comentado por alguns deputados da oposição que teriam surgido pedidos de dirigentes social-democratas e ex-autarcas para que o partido viabilizasse uma medida que pode beneficiar um número muito significativo de madeirenses que combateram na Guerra Colonial e as suas famílias.

A proposta do CDS prevê benefícios ao nível dos serviços de saúde e segurança social, nomeadamente a prioridade no acesso aos lares.