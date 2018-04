Gerentes de oficina julgados por 46 quilos de droga

Está agendada para as 14 horas da próxima quinta-feira, na Instância Central da Comarca da Madeira (Edifício 2000), a leitura do acórdão do julgamento de dois irmãos que alegadamente utilizavam uma oficina de motos localizada junto ao Jardim de Santa Luzia como fachada para o tráfico de droga. Presumivelmente tratava-se de um centro de distribuição de droga já de grande escala, já que a PSP apreendeu-lhes 46 quilos de droga, com um valor de mercado de 714 mil euros!

Os dois irmãos, Carlos e José Nóbrega, de 43 e 38 anos de idade, respectivamente, encontram-se em prisão preventiva desde o final de Maio de 2017, altura em que foram detidos no âmbito de uma investigação da PSP que culminou na apreensão de 45 quilos de haxixe e um quilo de cocaína na oficina de motos localizada na Rua da Carne Azeda e numa residência na freguesia de Santo António. Os dados que constam da investigação policial e da acusação do Ministério Público indicam que a dita oficina já estava referenciada como local de encontro de pessoas ligadas ao tráfico e à toxicodependência. Inclusivamente havia a indicação que a droga era escondida nas motos que ali eram deixadas para serviços de mecânica. E, de facto, uma parte da substância estupefaciente foi encontrada no compartimento de carga de uma motorizada.

Governo pode ganhar 72 mil€

Além de haxixe e cocaína, a PSP apreendeu aos dois irmãos 72 mil euros em dinheiro. Boa parte dessa maquia estava escondida em diversos locais na casa de Santo António – num envelope colado atrás de um quadro pendurado numa parede, em maços arrumados num cofre ou no meio de peças de vestuário guardadas numa cómoda. O Ministério Público defende que estes valores devem ser declarados perdidos a favor do Estado. Se o colectivo de juízes presidido por Filipe Câmara atender a tal pedido, o dinheiro será entregue ao Governo Regional da Madeira.

A grande quantidade de droga e o montante de dinheiro apreendidos explicam a imputação aos dois irmãos do crime de tráfico agravado, já que o Ministério Público concluiu que ambos procuravam “obter avultada compensação remuneratória”. Arriscam, assim, uma pena que vai de 5 a 15 anos de prisão. No final do ano passado, já depois de preso na Cancela e com a acusação concluída, um dos arguidos apresentou ao Ministério Público uma versão que diminuía a sua responsabilidade neste negócio ilícito: assumiu que fez viagens ao continente para adquirir droga mas que actuou às ordens de terceiros, logo não seria uma figura central na trama como é descrito na acusação.

Na operação policial desenvolvida no final de Maio de 2017, um funcionário da oficina de motos também foi detido. No entanto, o seu caso foi separado e será decidido no âmbito de outro processo.