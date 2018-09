A equipa do Século da Associação de Futebol da Madeira será conhecida esta sexta-feira, na Gala que vai decorrer no Centro de Congressos do Casino da Madeira, a partir das 18h30. Hoje recordamos os candidatos a melhor avançado do século.

Artur de Sousa ‘Pinga’ é considerado o primeiro grande craque do futebol português. Um dos melhores de todos os tempos. Começou a carreira no Marítimo...