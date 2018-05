Gauther é o único que falta ser campeão

O guarda-redes Gauther é o único elemento do plantel do Nacional que ainda não foi utilizado pelo treinador Costinha neste campeonato da II Liga e que, por isso mesmo, só será campeão se for utilizado na partida deste domingo, frente ao Vitória de Guimarães B.

O brasileiro, de 26 anos, contratado no início da época ao Santos, não fez ainda qualquer jogo oficial pelos alvinegros, tendo se sentado no banco dos suplentes em apenas cinco jogos, o último dos quais frente ao Arouca, no passado fim-de-semana.

De resto, até à passada jornada, o outro guarda-redes do plantel, o camaronês Framelim, também ainda não tinha actuado no campeonato, realizando apenas três jogos para a Taça de Portugal e um para a Taça da Liga. E isto porque Daniel Guimarães foi ‘dono’ da baliza alvinegra ao longo de toda a temporada na II Liga, apenas falhando o jogo de Arouca devido a uma lesão. Aliás, por esse motivo ainda se encontra em dúvida para a partida da consagração, na manhã deste domingo (10h15), no Estádio da Madeira.

Rui Correia também é campeão

Para além dos jogadores que integram, actualmente, o plantel às ordens de Costinha, todos os outros que iniciaram a época e que, entretanto, foram transferidos para outras equipas também fazem parte da lista de campeões.

Destaque especial, neste lote, para o defesa central Rui Correia, que se transferiu ainda no início desta época, mais concretamente em Agosto, para o Paços de Ferreira. O ex-capitão do Nacional fez os 90 minutos no jogo da primeira jornada da II Liga, frente ao Penafiel, antes de ser negociado com o emblema pacense.

Os outros campeões que, entretanto, deixaram o clube na reabertura do mercado, em Janeiro, são Geraldo, Bheu Januário, Bamba e Valkenedy. Este último foi, de resto, o mais utilizado, tendo participado em 11 jogos, antes de ser cedido ao Brusque, do Brasil.

Yaya Bamba, por seu lado, junta o seu nome ao rol de campeões mercê de duas chamadas à equipa alvinegra: foi titular no primeiro jogo da época, com o Penafiel (saiu aos 58 minutos), voltando a ser suplente utilizado (22 minutos) na partida com o Varzim. O médio do Burquina Faso foi devolvido Janeiro ao Desportivo das Aves, que o emprestara ao Nacional, tendo feito o resto da época no Anadia.

De resto, Geraldo actuou apenas em 45 minutos da partida da primeira volta com o Benfica B, enquanto Bheu Januário foi utilizado durante 58 minutos, igualmente na partida da primeira volta do campeonato, diante do Braga B. Estes dois jogos foram cedidos em Janeiro ao Fafe.