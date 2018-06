Gatwick: a ‘55.ª’ freguesia da Madeira

Existem freguesias (54) na Região com menos madeirenses do aqueles que trabalham dia e noite no aeroporto de Gatwick. Se Sua Majestade permitisse poderia decretar Gatwick como sendo a 55.ª freguesia da Madeira. Venha e confirme com o seus próprios olhos.

Segunda-feira, 5h44, aeroporto de Gatwick, Londres. A comitiva liderada pelo presidente Paulo Cafôfo chega a uma das portas saída de Inglaterra. Minutos depois de ter efecuado o check-in, o gerente de operações da TRG Concessions esperava o edil para convida-lo a entrar no Comptoir, um dos 60 restaurantes que a TRG possui em 13 aeroportos no Reino Unido. Nuno é natural de São Vicente. Chegou há 20 anos para ganhar dinheiro. Hoje é gerente de operações: “Bem-vindo, presidente. Muito gosto em conhecê-lo”, começa por dizer, convidando de imediato a entrar para que possa explicar ao autarca aquilo que é o ‘pequeno mundo’ do grupo inglês onde é gerente de operações.

Enquanto o resto dos elementos escolhem um típico e reforçado ‘bristh breackfast’, Paulo Cafôfo fica logo a saber que 300 madeirenses estão sob as ordens de Nuno de Jesus. O edil esboça o primeiro sinal de espanto, e replica: “300?!” Nuno sorri e questiona: “Acha muito?”.

Sem dar margem para ouvir qualquer resposta, o vicentino, natural da Ponta Delgada, começa desbobinar números: “A nossa empresa tem 2.300 empregados, sou responsável por nove, 90% dos que cá trabalham são portugueses, mais de mil são madeirenses”. Cafôfo ouve e de imediato esboça o segundo sinal de incredulidade. “Tantos?!”, espanta-se.

O responsável não desarma e volta a sorrir, revelando mais um detalhe: “Alguns dos que cá estão foram seus alunos”, confidencia. À sua frente o autarca já não conseguia disfarçar a curiosidade: “A sério?! Que giro”, expressava entre uma garfada na comida que fora sugerida por uma madeirense que fizera a ordem. “Depois de comer pode falar com algum”, afirma o ‘area manager’ como é designado o vicentino que há 20 anos saiu à procura de trabalho.

“Cheguei para ganhar dinheiro. Passei por servir às mesas e o meu empenho e dedicação permitiu que subisse. Hoje não posso me queixar, mas trabalhamos muito, é um stress”, comunga. E acrescenta: “Existem muitas pessoas que não fazem ideia do quanto é duro ser emigrante. Trabalham 9, 10 e 12 horas. Muito duro”.

Ex-aluno ao balcão

Com a refeição tomada e enquanto o resto da comitiva ainda saboreava os vários menus que há foram galardoados atestando a qualidade da comida, Paulo Cafôfo pede para falar com algum dos ex-alunos. E não foi preciso andar muito. Ao balcão estava Fábio. “Ohhhh... Estás bom? Que fazes por cá?”, reagia ao reconhecer o discente, agora empregado da TRG. “Ele era bom aluno. Sério que era, não estou a ser simpático. Era mesmo”.

Do lado de lá, Fábio sorri e estende a mão cumprimentando o professor, ou melhor, o presidente. Trocam dois dedos de conversa, recordam as aulas na Escola Secundária da Calheta, mas o relógio não perdoava. “Acho que está chegando à hora de irmos, ou não?”, retorquia para o primo de Nuno Jesus que acompanhara o diálogo.

Trabalhadores precisam-se

“Não se preocupe, vou ver se já estão a fazer o ‘bording pass’”, expressou muito solícito. Enquanto não chega Nuno Jesus confessa que existe pelo menos meia centena de vagas para empregar: “Neste momento se aparecessem 50 pessoas com condições para trabalhar, empregava todas. Temos falta de trabalhadores”, garante lamentando que o processo burocrático demore imenso tempo justamente porque as regras de segurança nos aeroportos são muito apertadas.

Curiosamente lá foi o tempo que os madeirenses, particularmente do concelho da Calheta chegavam para trabalhar nem que fosse por três meses. “Hoje a Madeira tem outras condições que não tinha, essa pode ser uma explicação”, adianta ciente que essa pode ser a justificação para o decréscimo do número de madeirenses.

Direito a camisola do Marítimo

Sabendo que o gerente de operações é um ferrenho adepto do Marítimo, o presidente do clube verde-rubro não perdeu tempo. Ainda sobrara duas camisolas: “Esta é para si e tem mais esta para o filho”.