Gastronómica de Santa Cruz serve quatro dias de festa

Santa Cruz vai estar animada entre os dias 5 e 8 de Julho com a realização da 5.ª Festa Gastronómica de Santa Cruz, uma iniciativa promovida pela Junta de Freguesia com o apoio de instituições públicas e empresas privadas. O cartaz inclui, além dos comes e bebes, um vasto leque de artistas que vão actuar todos os dias. Ao todo são 25 em nome individual e grupos.

O palco será montado na Praça Padre Patrocínio Alves e a animação assegurada por talento madeirense. Cristina Barbosa, Blue Oak, Stardust e Dul estão na lista dos nomes confirmados para a nova edição, a contar com cerca de uma dezena e meia de barracas na ‘Praça de Sabores’.

A 5.ª Festa Gastronómica de Santa Cruz começa numa quinta-feira. No primeiro dia cabe à Banda Municipal de Santa Cruz as honras de abertura, logo às 19 horas. Depois do Hino de Santa Cruz, o grupo parte em arruada pela zona de restauração, acompanhado pelas entidades oficiais. Ainda desta banda, actuam os alunos da escola de música O Colcheia, a anteceder os Machetes de Machim, que sobem ao palco às 20 horas. A noite dá espaço a Soul e termina com a actuação de Cristina Barbosa.

Na sexta-feira, dia 6, a Praça está reservada para o Mundial de Futebol. Os jogos dos quartos-de-final passam por ali entre as 15 horas e as 19 horas. A animação no palco tem início às 17 horas com Lady Vintage. Uma hora depois é tempo de Varejenta, um projecto de cordofones tradicionais, com Lara Nunes no rajão e Roberto Moniz na viola de arame. Às 21 horas pode ouvir Nulo, às 22 horas Kairos e às 23 horas Blue Oak. A partir da meia-noite a música será escolhida por Nuno Marcial e Mário Lopes para a pista de dança.

Sábado há mais futebol no recinto. A animação volta às 17h30 com a Classe de Violas da Casa do Povo de Santa Cruz. Traga, a Associação de Folclore e Tradições de Gaula, actua uma hora depois, pelas 18h30. Após um intervalo, o programa no palco principal continua com a Fitness Team da Casa do Povo de Gaula, às 21 horas, a anteceder o duo Elisa Silva & Tiago Silva. Celso Velosa e Mário Lopes são os DJ de serviço, mas só sobem ao palco depois dos Stardust Acoustic Project, que actuam às 23 horas.

Entre as 17 horas e as 20h30 do último dia há prova gastronómica na ‘Praça de Sabores’, estando prevista para as 21h30 a entrega dos troféus e certificados referentes a esta prova. O programa de animação do último dia tem início às 18 horas com a actuação da Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha. Latin Street Dancers (Casa do Povo de Santa Cruz), Machetinho (Associação Grupo Cultural Flores de Maio) e o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz antecedem a entrega dos prémios. A 5.ª Festa Gastronómica termina com a actuação de Corpus - Grupo de dança da Flores de Maio, e com a Dul and Nouk White (Dul), às 22 e 23 horas, respectivamente.