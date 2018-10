Gás natural nos navios ‘evapora’ para Tenerife

A Madeira perdeu o negócio do abastecimento dos navios de cruzeiro da AIDA, que já a partir de Dezembro terá o primeiro a ser movido unicamente a GNL (Gás Natural Liquefeito). O ‘nova’ passará pelo Porto do Funchal em escala inaugural no dia 10, numa operação que prolonga-se até 8 de Abril de 2019, todas as semanas, na rota Canárias-Madeira.

No entanto, ao contrário das primeiras...