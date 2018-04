Garra e motivação extra levam SAD a feito histórico

O Madeira Andebol SAD garantiu ontem mais um feito histórico para o clube e para o andebol madeirense ao carimbar o passaporte para as meias-finais da Taça Challenge masculina.

Com um pavilhão cheio de adeptos fervorosos e com uma garra e união colectiva, a SAD ‘despachou’ a formação russa do Dynamo Vicktor com um resultado de 28-21 (13-11 ao intervalo), e depois do brilhante empate alcançado na primeira mão, em solo russo, por 27 golos.

Sem poder contar com Elledy Semedo no sete base, poupado devido à lesão sofrida, no jogo da passada quarta-feira diante do FC Porto a contar para o Campeonato Nacional da I Divisão, o conjunto insular construiu o ‘feito histórico’ com uma segunda parte de luxo.

Depois de um equilíbrio na primeira parte, com os madeirenses a tomarem conta do jogo, a partir do minuto 23, onde venciam por 12-8, os russos não baixaram os braços nos sete últimos minutos e foram para o intervalo a perder pela margem mínima de 13-11.

Contudo, no reatamento, a ‘classe’ do Madeira SAD veio ao de cima, com a equipa a mostrar enorme união colectiva, muita concentração, eficácia, e com dois guarda-redes, que fecharam, nos momentos chaves, quase sempre a baliza, Gustavo Capdevilla e Luís Carvalho.

À passagem do minuto 10 do segundo tempo, a SAD vencia por 15-12, e apostou numa defesa à zona (5+1) o que acabou por baralhar o adversário e embalar para a vantagem no marcador de seis golos (20-14), quando faltavam 20 minutos para o final.

Já com Elledy Semedo em campo, o Madeira SAD continuou a ser mais eficaz, a tomar conta das ‘operações’ e a gerir o resultado a seu belo prazer. Já com o público de pé a aplaudir os ‘heróis’, Paulo Fidalgo ainda colocou em campo jovens promessas da SAD, que assim tiveram direito a festejar a vitória dentro de campo.

O sonho continua na Taça Challenge e é... rumo à final.