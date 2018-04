Ganhar nos descontos tem mais sabor

O Nacional venceu ontem o Sporting B 3-2, num encontro em que os madeirenses garantiram os três pontos nos descontos e após estarem a perder por dois golos.

Os golos de Ricardo Gomes (72) e Bryan Róchez (84 e 90+2) traduziram uma reviravolta surpreendente no segundo tempo, face ao ‘bis’ de Pedro Marques (19 e 68), que parecia, até perto do fim, ser suficiente para a formação da casa levar os três pontos.

Os madeirenses começaram melhor o encontro, mas esqueceram-se de redobrar as atenções às qualidades individuais de Rafael Barbosa, que abriu caminho ao primeiro golo de Pedro Marques, aos 19 minutos.

Pouco depois, o treinador Costinha viria a ser forçado a mexer na equipa, ‘queimando’ uma substituição devido à lesão de Diogo Coelho, mas nada que tirasse à equipa ânimo e domínio para defender o primeiro lugar da II liga, que ocupava à partida para este desafio.

A segunda parte trouxe mais futebol. O Nacional teve que correr atrás do ‘prejuízo’ e Vítor Gonçalves assumiu o papel de inverter o resultado, com as tentativas de meia distância, ainda que a esbarrarem nas mãos de Pedro Silva.

Os ‘leões’, encostados na sua defensiva, tiveram que apostar nas transições rápidas, mas a Rafael Barbosa faltou primazia no frente a frente com Diante Guimarães, continuando, por outro lado, a dar esperanças aos ilhéus.

Contudo, o ‘bis’ de Pedro Marques, depois de mais uma boa combinação com Rafael Barbosa, veio complicar ainda mais as aspirações do Nacional, apesar de ter reduzido nos instantes seguintes, por intermédio de Ricardo Gomes.

Para a fase derradeira do encontro, um erro grave de Guilherme Ramos colocou a bola à mercê de Bryan Róchez para fazer o empate. O hondurenho viria a destacar-se e a justificar a saída do banco de suplentes, cabeceando para o tento vitorioso já para lá do minuto 90.